Сообщение ivanes » 59 минут назад

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.Законопроект зарегистрирован в четверг под номером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.