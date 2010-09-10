Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
Законопроект зарегистрирован в четверг под номером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.
http://www.segodnya.ua/politics/laws/po ... 87756.html
Законопроект зарегистрирован в четверг под номером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.
http://www.segodnya.ua/politics/laws/po ... 87756.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Если российские танки обнаружат на российской территории - это вызовет чью то бурю негодования? Почему украинские танки не могут находиться на украинской территории?
Пусть Украина денонсирует Минские соглашения. Есть пункт об отводе вооружения калибром свыше 100 мм. у танка калибр 125мм. Слабо денонсировать Минск-2.
Последний раз редактировалось ivanes 06 фев 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
Это фото и комментарии к нему сделала BBC,сынок. Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.
Это фото и комментарии к нему сделала BBC,сынок. Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
Это фото и комментарии к нему сделала BBC
Дед... Режим "Дурака" не нужно включать Я ясно спросил... Вы на картинках ВИДИТЕ Т-72?
Шварц писал(а):ivanes писал(а):Авдеевка - серая зона. .Тут не должно быть никакой техники,тем более Т-72 совместно с миссией ОБСЕ.
Дедуль... вы уверены, что именно их вы видите на картинках ?
ivanes писал(а): Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.
Я читаю, дед... в отличие от вас и даже по нерусски...
Последний раз редактировалось Шварц 06 фев 2017, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У ВВС есть русская версия новостей от Русской службы.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):У ВВС есть русская версия новостей от Русской службы.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.
Дед... я шифры не расшифровываю Ваш стол я видел... мне не понравился
Дед... это Т-72 или нет?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Чего зависли... или не сообразите никак?
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей