Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 59 минут назад

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
Законопроект зарегистрирован в четверг под номером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.
http://www.segodnya.ua/politics/laws/po ... 87756.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 56 минут назад

UNCLE1911 писал(а):Если российские танки обнаружат на российской территории - это вызовет чью то бурю негодования? Почему украинские танки не могут находиться на украинской территории?

Пусть Украина денонсирует Минские соглашения. Есть пункт об отводе вооружения калибром свыше 100 мм. у танка калибр 125мм. Слабо денонсировать Минск-2.
Последний раз редактировалось ivanes 06 фев 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 53 минуты назад

Шварц
Это фото и комментарии к нему сделала BBC,сынок. Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 44 минуты назад

ivanes писал(а):Шварц
Это фото и комментарии к нему сделала BBC


Дед... Режим "Дурака" не нужно включать :lol: Я ясно спросил... Вы на картинках ВИДИТЕ Т-72?

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):Авдеевка - серая зона. .Тут не должно быть никакой техники,тем более Т-72 совместно с миссией ОБСЕ.


Дедуль... :D вы уверены, что именно их вы видите на картинках ? :twisted:

Изображение

Изображение


ivanes писал(а): Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.


Я читаю, дед... в отличие от вас :mrgreen: и даже по нерусски...
Последний раз редактировалось Шварц 06 фев 2017, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 42 минуты назад

У ВВС есть русская версия новостей от Русской службы.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 39 минут назад

ivanes писал(а):У ВВС есть русская версия новостей от Русской службы.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.


Дед... я шифры не расшифровываю :lol: Ваш стол я видел... мне не понравился :oops:

Дед... это Т-72 или нет?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 28 минут назад

Чего зависли... или не сообразите никак?
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