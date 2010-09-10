Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 16:08

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
Законопроект зарегистрирован в четверг под номером 5636 и передан на рассмотрение руководству парламента.
http://www.segodnya.ua/politics/laws/po ... 87756.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 16:11

UNCLE1911 писал(а):Если российские танки обнаружат на российской территории - это вызовет чью то бурю негодования? Почему украинские танки не могут находиться на украинской территории?

Пусть Украина денонсирует Минские соглашения. Есть пункт об отводе вооружения калибром свыше 100 мм. у танка калибр 125мм. Слабо денонсировать Минск-2.
Последний раз редактировалось ivanes 06 фев 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 16:14

Шварц
Это фото и комментарии к нему сделала BBC,сынок. Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 16:23

ivanes писал(а):Шварц
Это фото и комментарии к нему сделала BBC


Дед... Режим "Дурака" не нужно включать :lol: Я ясно спросил... Вы на картинках ВИДИТЕ Т-72?

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):Авдеевка - серая зона. .Тут не должно быть никакой техники,тем более Т-72 совместно с миссией ОБСЕ.


Дедуль... :D вы уверены, что именно их вы видите на картинках ? :twisted:

Изображение

Изображение


ivanes писал(а): Читайте Русскую службу ВВС.
ОБСЕ признала этот факт.
ОБСЕ - Организации Безопасности при Совете Европы. Выслуживается перед Европой ОБСЕ.


Я читаю, дед... в отличие от вас :mrgreen: и даже по нерусски...
Последний раз редактировалось Шварц 06 фев 2017, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 16:25

У ВВС есть русская версия новостей от Русской службы.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 16:28

ivanes писал(а):У ВВС есть русская версия новостей от Русской службы.
Расшифровка ОБСЕ от меня Вашему столу.


Дед... я шифры не расшифровываю :lol: Ваш стол я видел... мне не понравился :oops:

Дед... это Т-72 или нет?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 16:39

Чего зависли... или не сообразите никак?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1931
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Вчера, 22:42

ivanes писал(а):Это фото и комментарии к нему сделала BBC
Это БМД...правда диду? Опять облажался? и за что тебе только зарплату платят...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 43 минуты назад

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допускает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти в присутствии российских военных.
«Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам», — сообщил Райхель в интервью изданию «РБК-Украина«.

Дипломат не видит невозможного в проведении выборов до полного выведения российских войск из Донбасса и восстановления контроля над украино-российским участком границы украинскими силовиками. Для этого он приводит в пример историческую аналогию.
http://fromua.news/article/50722905/pos ... _v_prisut/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 40 минут назад

Шварц писал(а):Чего зависли... или не сообразите никак?

ОБСЕ - Организация Безопасности при Совете Европы. Обслуживает что надо ЕС.
Цифры 1911 я расшифровал. День рождения. 19 ноября (11 месяц календаря)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 14 минут назад

Украинцы возмутились словам Райхеля, обвинили его в игнорировании международных норм, уроков истории и подыгрывании оккупанту. Также интервью немецкого посла считают доказательством его профнепригодности как дипломата.
http://nv.ua/ukraine/events/nediplomati ... 08556.html
Меня возмутила фраза " полного выведения российских войск из Донбасса".
Россия сначала должна ввести пару общевойсковых армий в Донбасс и потом по просьбе международных организаций их вывести.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса действуют под контролем России.

По его словам, США достоверно не знают, что на самом деле происходит на востоке Украины. Трамп в интервью телеканалу Fox News ответил на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине "пророссийских сил"

Читайте больше на http://www.politonline.ru/comments/22889162.html
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