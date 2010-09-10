Сообщение ivanes » Сегодня, 16:00

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допускает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти в присутствии российских военных.«Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам», — сообщил Райхель в интервью изданию «РБК-Украина«.Дипломат не видит невозможного в проведении выборов до полного выведения российских войск из Донбасса и восстановления контроля над украино-российским участком границы украинскими силовиками. Для этого он приводит в пример историческую аналогию.