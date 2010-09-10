Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2673
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Сегодня, 11:55

ivanes писал(а):Я бы посоветовал спецам Донбасса

Бредите? Вам крови мало?
Гиви завалили свои в рамках зачистки (Новый Год (новороссия) закончился, пора снимать и утилизировать "праздничные плакаты" и ёлки) или передела сфер влияния (бандитизм - оборотная сторона ВС всех этих "республик").
Только вдумайтесь... 4 дня назад главный "милиционер" лнр, а вчера - Гиви. Про прочих "жертв" я даже не говорю. В ситуации с Гиви речь идет вообще о комендантском часе! При этом СБУ во всех российских СМИ - сборище откровенных идиотов, предателей и дураков. Очень удивился вчерашней "аллилуйе" профессионализму украинских спецслужб по всем российским каналам.100 из 100, никто не найден, ни следов отхода, ни оружия, ничего.Такие сценарии бывают только у Агаты Кристи в "10 негритят".
Был заказ (из Москвы, из Киева или из донецкого "дома правительства"). Реализовали заказ люди из окружения Гиви.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 12:01

MrM писал(а):
ivanes писал(а):Я бы посоветовал спецам Донбасса

Бредите?


Очень ценный и бесплатный совет от старого военспеца по охране складов :mrgreen:
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 57 минут назад

Изображение
Это Ваня Говоров из Донбасса раненный и на протезах в Москве
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 53 минуты назад

Это заводы,которые выпускают боеприпасы.Которыми ранили Ваню Говорова.
Это кровь ребенка? Кто выпустил снаряд или мину? Кто их изготовил для АТО - ВСУ?

Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя