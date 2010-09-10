Сообщение MrM » Сегодня, 11:55

ivanes писал(а): Я бы посоветовал спецам Донбасса

Бредите? Вам крови мало?Гиви завалили свои в рамках зачистки (Новый Год (новороссия) закончился, пора снимать и утилизировать "праздничные плакаты" и ёлки) или передела сфер влияния (бандитизм - оборотная сторона ВС всех этих "республик").Только вдумайтесь... 4 дня назад главный "милиционер" лнр, а вчера - Гиви. Про прочих "жертв" я даже не говорю. В ситуации с Гиви речь идет вообще о комендантском часе! При этом СБУ во всех российских СМИ - сборище откровенных идиотов, предателей и дураков. Очень удивился вчерашней "аллилуйе" профессионализму украинских спецслужб по всем российским каналам.100 из 100, никто не найден, ни следов отхода, ни оружия, ничего.Такие сценарии бывают только у Агаты Кристи в "10 негритят".Был заказ (из Москвы, из Киева или из донецкого "дома правительства"). Реализовали заказ люди из окружения Гиви.