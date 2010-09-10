Сообщение ivanes » 28 фев 2017, 11:45

MrM

В России работает около 100 фирм с украинским капиталом. Они занимались посреднической деятельностью в торговле между Россией и Украиной. Через них уголь и руда Кузбасса шли на Украину. Трубы из Украины шли в Россию и экспорт.

Не доллары,а взаимозачет и расчет за поставки. Запорожсталь строит шахту в Ростовской области.

Но как понять,что до 1 млрд $ шли в бюджет Украины и до 850 млн грн взносы на АТО от предприятий,которые расположены в ДНЛР. Металл шел на изготовление боеприпасов,которые шлет ВСУ Донбассу под лозунгом : " Все лучшее детям".