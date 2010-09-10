Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это не остановка. Это традиционное хохлятское развлечение: "Передел собственности". Сбыт продукции (в том числе угля) - только на Украине, в РФ она даром не нужна.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в интервью газете «Коммерсантъ», комментируя признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил, что жителям Донбасса нужны паспорта, но это не должно помешать выполнению минских соглашений.
Гранди также рассказал, что в ноябре 2016 года посетил ЛНР и ДНР и «видел степень разрушения». По его словам, ООН готова помогать людям, проживающим на территории самопровозглашенных республик, но работу международной организации «местные де-факто власти» не облегчают.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/02/2017/5 ... 6cea9441d6
Гранди также рассказал, что в ноябре 2016 года посетил ЛНР и ДНР и «видел степень разрушения». По его словам, ООН готова помогать людям, проживающим на территории самопровозглашенных республик, но работу международной организации «местные де-факто власти» не облегчают.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/02/2017/5 ... 6cea9441d6
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM
В России работает около 100 фирм с украинским капиталом. Они занимались посреднической деятельностью в торговле между Россией и Украиной. Через них уголь и руда Кузбасса шли на Украину. Трубы из Украины шли в Россию и экспорт.
Не доллары,а взаимозачет и расчет за поставки. Запорожсталь строит шахту в Ростовской области.
Но как понять,что до 1 млрд $ шли в бюджет Украины и до 850 млн грн взносы на АТО от предприятий,которые расположены в ДНЛР. Металл шел на изготовление боеприпасов,которые шлет ВСУ Донбассу под лозунгом : " Все лучшее детям".
В России работает около 100 фирм с украинским капиталом. Они занимались посреднической деятельностью в торговле между Россией и Украиной. Через них уголь и руда Кузбасса шли на Украину. Трубы из Украины шли в Россию и экспорт.
Не доллары,а взаимозачет и расчет за поставки. Запорожсталь строит шахту в Ростовской области.
Но как понять,что до 1 млрд $ шли в бюджет Украины и до 850 млн грн взносы на АТО от предприятий,которые расположены в ДНЛР. Металл шел на изготовление боеприпасов,которые шлет ВСУ Донбассу под лозунгом : " Все лучшее детям".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На странице Штаба блокады в "Фейсбуке" говорится, что неизвестные пытаются захватить редут, в котором находятся участники блокады.
"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - говорится в сообщении.
Ранее киевские власти заявляли о необходимости силового разгона блокадников. За месяц блокады Украина потеряла 3,5 млрд валютной выручки и 75 тыс. рабочих мест.
http://ren.tv/novosti/2017-02-28/na-ukr ... st-ranenye
"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - говорится в сообщении.
Ранее киевские власти заявляли о необходимости силового разгона блокадников. За месяц блокады Украина потеряла 3,5 млрд валютной выручки и 75 тыс. рабочих мест.
http://ren.tv/novosti/2017-02-28/na-ukr ... st-ranenye
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Весна действует...таблеточки не пьешь? опять облажался...номера машин хоть смотри...Это вообще то мост на Марьинской..у тебя в Москве... Собянину привет передавай..ivanes писал(а):Зачем мост.если речки нет.От Кличко
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Блокада Донбасса со стороны Украины.Под командованием нардепов Семенченко (Гришина) и Парасюка.
Ущерб ВВП Украины более 50 млрд грн.
Но это выгодно Украинской власти потому,что :
1. Не надо платить пенсионерам Донбасса пенсии,инвалидам пособия
2. Не надо содержать школы и Вузы,
3. Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Ущерб ВВП Украины более 50 млрд грн.
Но это выгодно Украинской власти потому,что :
1. Не надо платить пенсионерам Донбасса пенсии,инвалидам пособия
2. Не надо содержать школы и Вузы,
3. Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Дедушка... А они еще не олигархи, а только учатся?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ученики,которые мобилизовали свои батальоны "Азов","Донбасс", "Айдар",Киев-1,2.Хороши!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ученики,которые мобилизовали свои батальоны "Азов","Донбасс", "Айдар",Киев-1,2.Хороши!
Ваша поддержка, несомненно, очень важна для них
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как же ты с мостом облажался? Может ты не в Москве живешь?ivanes писал(а):Зачем мост.если речки нет.От Кличко
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