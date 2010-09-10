Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это не остановка. Это традиционное хохлятское развлечение: "Передел собственности". Сбыт продукции (в том числе угля) - только на Украине, в РФ она даром не нужна.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в интервью газете «Коммерсантъ», комментируя признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил, что жителям Донбасса нужны паспорта, но это не должно помешать выполнению минских соглашений.
Гранди также рассказал, что в ноябре 2016 года посетил ЛНР и ДНР и «видел степень разрушения». По его словам, ООН готова помогать людям, проживающим на территории самопровозглашенных республик, но работу международной организации «местные де-факто власти» не облегчают.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/02/2017/5 ... 6cea9441d6
Гранди также рассказал, что в ноябре 2016 года посетил ЛНР и ДНР и «видел степень разрушения». По его словам, ООН готова помогать людям, проживающим на территории самопровозглашенных республик, но работу международной организации «местные де-факто власти» не облегчают.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/02/2017/5 ... 6cea9441d6
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM
В России работает около 100 фирм с украинским капиталом. Они занимались посреднической деятельностью в торговле между Россией и Украиной. Через них уголь и руда Кузбасса шли на Украину. Трубы из Украины шли в Россию и экспорт.
Не доллары,а взаимозачет и расчет за поставки. Запорожсталь строит шахту в Ростовской области.
Но как понять,что до 1 млрд $ шли в бюджет Украины и до 850 млн грн взносы на АТО от предприятий,которые расположены в ДНЛР. Металл шел на изготовление боеприпасов,которые шлет ВСУ Донбассу под лозунгом : " Все лучшее детям".
В России работает около 100 фирм с украинским капиталом. Они занимались посреднической деятельностью в торговле между Россией и Украиной. Через них уголь и руда Кузбасса шли на Украину. Трубы из Украины шли в Россию и экспорт.
Не доллары,а взаимозачет и расчет за поставки. Запорожсталь строит шахту в Ростовской области.
Но как понять,что до 1 млрд $ шли в бюджет Украины и до 850 млн грн взносы на АТО от предприятий,которые расположены в ДНЛР. Металл шел на изготовление боеприпасов,которые шлет ВСУ Донбассу под лозунгом : " Все лучшее детям".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На странице Штаба блокады в "Фейсбуке" говорится, что неизвестные пытаются захватить редут, в котором находятся участники блокады.
"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - говорится в сообщении.
Ранее киевские власти заявляли о необходимости силового разгона блокадников. За месяц блокады Украина потеряла 3,5 млрд валютной выручки и 75 тыс. рабочих мест.
http://ren.tv/novosti/2017-02-28/na-ukr ... st-ranenye
"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - говорится в сообщении.
Ранее киевские власти заявляли о необходимости силового разгона блокадников. За месяц блокады Украина потеряла 3,5 млрд валютной выручки и 75 тыс. рабочих мест.
http://ren.tv/novosti/2017-02-28/na-ukr ... st-ranenye
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Весна действует...таблеточки не пьешь? опять облажался...номера машин хоть смотри...Это вообще то мост на Марьинской..у тебя в Москве... Собянину привет передавай..ivanes писал(а):Зачем мост.если речки нет.От Кличко
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Блокада Донбасса со стороны Украины.Под командованием нардепов Семенченко (Гришина) и Парасюка.
Ущерб ВВП Украины более 50 млрд грн.
Но это выгодно Украинской власти потому,что :
1. Не надо платить пенсионерам Донбасса пенсии,инвалидам пособия
2. Не надо содержать школы и Вузы,
3. Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Ущерб ВВП Украины более 50 млрд грн.
Но это выгодно Украинской власти потому,что :
1. Не надо платить пенсионерам Донбасса пенсии,инвалидам пособия
2. Не надо содержать школы и Вузы,
3. Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Дедушка... А они еще не олигархи, а только учатся?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ученики,которые мобилизовали свои батальоны "Азов","Донбасс", "Айдар",Киев-1,2.Хороши!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ученики,которые мобилизовали свои батальоны "Азов","Донбасс", "Айдар",Киев-1,2.Хороши!
Ваша поддержка, несомненно, очень важна для них
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как же ты с мостом облажался? Может ты не в Москве живешь?ivanes писал(а):Зачем мост.если речки нет.От Кличко
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как же ты с мостом облажался?ivanes писал(а):Ученики,которые мобилизовали свои батальоны "Азов","Донбасс", "Айдар",Киев-1,2.Хороши!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Обрушившился Шулявский мост в Киеве.Но нет речки Шулявы. Зачем тогда мост?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):
Дедушка... А они еще не олигархи, а только учатся?
Аваков почти миллионер и у власти.Яценюк,Порошенко миллиардеры. Семенченко их ученики.Он уже привозил из США на карточке 300 тыс баксов.Подарок от конгрессменов. Он же К.Гришин прошел большой путь. От преступника,студента ВГИК,до командира довробата.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Владимир Парасюк родился 9 июля 1987 года.
Был членом Конгресса украинских националистов, где была боевая реферантура. В лагерях узнал о событиях на Украине в 1920-х годах и о голодоморе на Украине. Заявлял о том, что не является членом «Правого сектора».
Во время войны на востоке Украины — командир 4-й роты батальона «Днепр-1» Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области.
"Мы ни в какой организации, мы простой народ Украины, который приехал отстаивать права. Мы не из секторов, не из самооборон, мы просто боевая сотня." -сказал Парасюк на Майдане.
Владимир Парасюк выиграл выборы в Верховную Раду VIII созыва в своём округе, набрав 56,56 % (69 281 голос), всего в выборах по округу № 122 принимали участие 11 кандидатов. 5 ноября ЦИК Украины признал избранным ещё 40 депутатов Верховной Рады.
За драку с прокурором и вмешательство в работу суда Генпрокуратура Украины возбудила против Парасюка уголовные дела. Также расследуется дело по факту похищения при его участии работника СБУ Львовской области.
9 марта 2016 года пытался ворваться на территорию Российского Генерального консульства во Львове.
Был членом Конгресса украинских националистов, где была боевая реферантура. В лагерях узнал о событиях на Украине в 1920-х годах и о голодоморе на Украине. Заявлял о том, что не является членом «Правого сектора».
Во время войны на востоке Украины — командир 4-й роты батальона «Днепр-1» Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области.
"Мы ни в какой организации, мы простой народ Украины, который приехал отстаивать права. Мы не из секторов, не из самооборон, мы просто боевая сотня." -сказал Парасюк на Майдане.
Владимир Парасюк выиграл выборы в Верховную Раду VIII созыва в своём округе, набрав 56,56 % (69 281 голос), всего в выборах по округу № 122 принимали участие 11 кандидатов. 5 ноября ЦИК Украины признал избранным ещё 40 депутатов Верховной Рады.
За драку с прокурором и вмешательство в работу суда Генпрокуратура Украины возбудила против Парасюка уголовные дела. Также расследуется дело по факту похищения при его участии работника СБУ Львовской области.
9 марта 2016 года пытался ворваться на территорию Российского Генерального консульства во Львове.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Он уже привозил из США на карточке 300 тыс баксов....Гришин прошел большой путь. От преступника,студента ...
Хм... Дык и вы хвастались ста тысячами еврико... Выручкой от продажи лофт-апартаментов
Сейчас люди карточками активно пользуются... И преступники, и студенты, и пенсионеры
Кто на что учился...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А девушка из Киева, которую зовут чисто русским именем и фамилией Ольга Значкова ищет работу. Но не в ЕС, куда визы никто не отменил, а в … России. То есть в том самом “страшном” Таможенном союзе, в который она так сильно не хотела.
Значкова разместила свою анкету на сайте «Актер Онлайн» — рекрутинговом портале российских актеров театра и кино.
Все данные и фотографии студентки театрального института на российском сайте полностью скопированы с анкеты, которую она разместила на украинском ресурсе для актеров еще в 2011 году.
Значкова также отметила, что фотографии, представленные российскими СМИ как свежие, на самом деле были сделаны и опубликованы еще в 2013 году.
Значкова разместила свою анкету на сайте «Актер Онлайн» — рекрутинговом портале российских актеров театра и кино.
Все данные и фотографии студентки театрального института на российском сайте полностью скопированы с анкеты, которую она разместила на украинском ресурсе для актеров еще в 2011 году.
Значкова также отметила, что фотографии, представленные российскими СМИ как свежие, на самом деле были сделаны и опубликованы еще в 2013 году.
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