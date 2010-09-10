Сообщение ivanes » Сегодня, 12:08

Владимир Парасюк родился 9 июля 1987 года.

Был членом Конгресса украинских националистов, где была боевая реферантура. В лагерях узнал о событиях на Украине в 1920-х годах и о голодоморе на Украине. Заявлял о том, что не является членом «Правого сектора».

Во время войны на востоке Украины — командир 4-й роты батальона «Днепр-1» Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области.

"Мы ни в какой организации, мы простой народ Украины, который приехал отстаивать права. Мы не из секторов, не из самооборон, мы просто боевая сотня." -сказал Парасюк на Майдане.

Владимир Парасюк выиграл выборы в Верховную Раду VIII созыва в своём округе, набрав 56,56 % (69 281 голос), всего в выборах по округу № 122 принимали участие 11 кандидатов. 5 ноября ЦИК Украины признал избранным ещё 40 депутатов Верховной Рады.

За драку с прокурором и вмешательство в работу суда Генпрокуратура Украины возбудила против Парасюка уголовные дела. Также расследуется дело по факту похищения при его участии работника СБУ Львовской области.

9 марта 2016 года пытался ворваться на территорию Российского Генерального консульства во Львове.