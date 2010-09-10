Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 17:25

ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец

ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.


Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым :twisted:
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