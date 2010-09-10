Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.
Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым
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