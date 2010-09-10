Сообщение Шварц » Сегодня, 17:25

ivanes писал(а):

Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС



ivanes писал(а): У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.

Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолоделну, заметил же, наконецНеужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым