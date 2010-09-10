Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.
Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом...
И вдруг это неправильный вагон?
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