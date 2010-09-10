Сообщение АЛСНщик » 43 минуты назад

Шварц писал(а): ivanes писал(а):

Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС





Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец



Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолоделну, заметил же, наконец

Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку"Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте