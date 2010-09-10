Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 17:25

ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец

ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.


Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым :twisted:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение АЛСНщик » 42 минуты назад

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец


Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" 8) :oops: Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны? :wink:
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте :D
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 11 минут назад

АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны? :wink:


Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом... :lol:
И вдруг это неправильный вагон?
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