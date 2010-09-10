Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 17:25

ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец

ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.


Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым :twisted:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение АЛСНщик » 06 мар 2017, 20:23

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец


Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" 8) :oops: Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны? :wink:
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте :D
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 20:55

АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны? :wink:


Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом... :lol:
И вдруг это неправильный вагон?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5521
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 07 мар 2017, 16:09

http://onlyf.net/load/specialnyj_korres ... -1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 07 мар 2017, 18:28

ivanes писал(а):Обрушившился Шулявский мост в Киеве.Но нет речки Шулявы.
сам догадался? или через неделю подсказал кто?
ivanes писал(а):Зачем тогда мост?
может это реконструкция транспортной развязки? А Масквабаде нет подобного? Видишь дед какая незадача..до Днепра ты не дошел, хотя и обещал, Украина не замерзла и не обанкротилась в твоих прогнозах..а ты все бубнишь..
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 00:39

ivanes писал(а):http://onlyf.net/load/specialnyj_korrespondent_svoj_chuzhoj_06_03_2017/20-1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.

Увидел канал "Россия один" и смотреть не стал.Там наверное о том как плохие россияне с юкраин убивают хороших россиян из ДНР?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Вчера, 12:36

Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 21:26

Лучше пусть фильм снимут о том как ребяток из ДНР,отказывающихся дальше воевать и хотящих переехать в РФ чтоб мирно жить и трудиться,заворачивают обратно на границе с РФ,мотивируя тем что они обьявлены в международный розыск и являются с точки зрения международной юриспруденции-военными преступниками.И обьясняют ребяткам что путь у них теперь только один-умереть за русский мир на этой безсмысленной войне.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11106
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:28

https://vk.com/video-88198193_456239725
Вспомним пенье Соловья)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5521
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 8 минут назад

MrM писал(а):Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.

Ничего подобного. Статьи УК Украины не действуют на бойцов АТО (см. Закон № 743-V11,указ Порошенко №875/2014 моратории на Конвенции по правам человека для жителей ДЛНР,закон № 4255 об амнистии бойцов АТО. Они могут безнаказанно убивать жителей Донбасса.)
Есть статьи по наемничеству в ЕС и США. Где наказания для добровольцев из Польши,Швеции,России,Хорватии?
Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
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