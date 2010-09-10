Сообщение контакт » 08 мар 2017, 21:26

Лучше пусть фильм снимут о том как ребяток из ДНР,отказывающихся дальше воевать и хотящих переехать в РФ чтоб мирно жить и трудиться,заворачивают обратно на границе с РФ,мотивируя тем что они обьявлены в международный розыск и являются с точки зрения международной юриспруденции-военными преступниками.И обьясняют ребяткам что путь у них теперь только один-умереть за русский мир на этой безсмысленной войне.

В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)