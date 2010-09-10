Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.
Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом...
И вдруг это неправильный вагон?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://onlyf.net/load/specialnyj_korres ... -1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам догадался? или через неделю подсказал кто?ivanes писал(а):Обрушившился Шулявский мост в Киеве.Но нет речки Шулявы.
может это реконструкция транспортной развязки? А Масквабаде нет подобного? Видишь дед какая незадача..до Днепра ты не дошел, хотя и обещал, Украина не замерзла и не обанкротилась в твоих прогнозах..а ты все бубнишь..ivanes писал(а):Зачем тогда мост?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):http://onlyf.net/load/specialnyj_korrespondent_svoj_chuzhoj_06_03_2017/20-1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Увидел канал "Россия один" и смотреть не стал.Там наверное о том как плохие россияне с юкраин убивают хороших россиян из ДНР?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лучше пусть фильм снимут о том как ребяток из ДНР,отказывающихся дальше воевать и хотящих переехать в РФ чтоб мирно жить и трудиться,заворачивают обратно на границе с РФ,мотивируя тем что они обьявлены в международный розыск и являются с точки зрения международной юриспруденции-военными преступниками.И обьясняют ребяткам что путь у них теперь только один-умереть за русский мир на этой безсмысленной войне.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
https://vk.com/video-88198193_456239725
Вспомним пенье Соловья)
Вспомним пенье Соловья)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
Ничего подобного. Статьи УК Украины не действуют на бойцов АТО (см. Закон № 743-V11,указ Порошенко №875/2014 моратории на Конвенции по правам человека для жителей ДЛНР,закон № 4255 об амнистии бойцов АТО. Они могут безнаказанно убивать жителей Донбасса.)
Есть статьи по наемничеству в ЕС и США. Где наказания для добровольцев из Польши,Швеции,России,Хорватии?
Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
Ты свое миграционное законодательство видел?Его нарушают все,даже сотрудники миграционной службы РФ.И рабочие места занимают там ,где они вакантны.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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