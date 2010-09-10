Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.
Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом...
И вдруг это неправильный вагон?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://onlyf.net/load/specialnyj_korres ... -1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам догадался? или через неделю подсказал кто?ivanes писал(а):Обрушившился Шулявский мост в Киеве.Но нет речки Шулявы.
может это реконструкция транспортной развязки? А Масквабаде нет подобного? Видишь дед какая незадача..до Днепра ты не дошел, хотя и обещал, Украина не замерзла и не обанкротилась в твоих прогнозах..а ты все бубнишь..ivanes писал(а):Зачем тогда мост?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):http://onlyf.net/load/specialnyj_korrespondent_svoj_chuzhoj_06_03_2017/20-1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Увидел канал "Россия один" и смотреть не стал.Там наверное о том как плохие россияне с юкраин убивают хороших россиян из ДНР?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лучше пусть фильм снимут о том как ребяток из ДНР,отказывающихся дальше воевать и хотящих переехать в РФ чтоб мирно жить и трудиться,заворачивают обратно на границе с РФ,мотивируя тем что они обьявлены в международный розыск и являются с точки зрения международной юриспруденции-военными преступниками.И обьясняют ребяткам что путь у них теперь только один-умереть за русский мир на этой безсмысленной войне.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
https://vk.com/video-88198193_456239725
Вспомним пенье Соловья)
Вспомним пенье Соловья)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
Ничего подобного. Статьи УК Украины не действуют на бойцов АТО (см. Закон № 743-V11,указ Порошенко №875/2014 моратории на Конвенции по правам человека для жителей ДЛНР,закон № 4255 об амнистии бойцов АТО. Они могут безнаказанно убивать жителей Донбасса.)
Есть статьи по наемничеству в ЕС и США. Где наказания для добровольцев из Польши,Швеции,России,Хорватии?
Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
Ты свое миграционное законодательство видел?Его нарушают все,даже сотрудники миграционной службы РФ.И рабочие места занимают там ,где они вакантны.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Видел.Но около 100 украинских наркодилеров осуждены в России за наркоту. Деньги переводили на корсчета Приват банка.
Бросьте,если не знаете сути вопроса. Около 30% водителей автобусов и троллейбусов в Москве украинцы,а не рязанцы. Они выигрывают у рязанцев по зарплате. Им меньше платят,чем гражданам РФ. 2,24 млн украинцев официально работают в Москве из 4 млн прибывших.
Все украинцы обязаны находится без регистрации не более 90 суток. Нам квартиру ремонтировали и строили дачу граждане Украины (Западенцы). Раньше ремонт водопровода делали граждане Эстонии.
Гражданам России в возрасте от 18 до 55 лет въезд на Украину запрещен. Украина так не ратифицировала Устав СНГ и является наблюдателем,но безвизовый режим приветствует.
Базовым для всех стран СНГ, кроме Туркмении, в это вопросе выступает соглашение от 9 октября 1992 года о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников (оно было подписано в Бишкеке). Статья 4-я данного документа определяет, что "положения настоящего Соглашения не ставят под сомнение право Сторон принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности". Украина это соглашение ратифицировала (в отличие от Устава СНГ), то есть сейчас Киев может формально сослаться на проведение АТО в Донбассе как повод требовать от граждан РФ загранпаспорта при пересечении украинской границы.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20161025/1018090470.html
Бросьте,если не знаете сути вопроса. Около 30% водителей автобусов и троллейбусов в Москве украинцы,а не рязанцы. Они выигрывают у рязанцев по зарплате. Им меньше платят,чем гражданам РФ. 2,24 млн украинцев официально работают в Москве из 4 млн прибывших.
Все украинцы обязаны находится без регистрации не более 90 суток. Нам квартиру ремонтировали и строили дачу граждане Украины (Западенцы). Раньше ремонт водопровода делали граждане Эстонии.
Гражданам России в возрасте от 18 до 55 лет въезд на Украину запрещен. Украина так не ратифицировала Устав СНГ и является наблюдателем,но безвизовый режим приветствует.
Базовым для всех стран СНГ, кроме Туркмении, в это вопросе выступает соглашение от 9 октября 1992 года о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников (оно было подписано в Бишкеке). Статья 4-я данного документа определяет, что "положения настоящего Соглашения не ставят под сомнение право Сторон принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности". Украина это соглашение ратифицировала (в отличие от Устава СНГ), то есть сейчас Киев может формально сослаться на проведение АТО в Донбассе как повод требовать от граждан РФ загранпаспорта при пересечении украинской границы.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20161025/1018090470.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депозитарий получил уведомления о выходе из настоящего Соглашения: (МИД Республики Белорусь)
Российской Федерации - 4 сентября 2000 г.
Туркменистана - 18 марта 1999 г.
Республики Казахстан - 10 октября 2000 г.
Республики Узбекистан - 6 февраля 2001 г.
Российской Федерации - 4 сентября 2000 г.
Туркменистана - 18 марта 1999 г.
Республики Казахстан - 10 октября 2000 г.
Республики Узбекистан - 6 февраля 2001 г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины
о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
(с изменениями от 30 октября 2004 г.)
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам.
http://crimea-tour.ru/soglashenije1.html
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины
о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
(с изменениями от 30 октября 2004 г.)
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам.
http://crimea-tour.ru/soglashenije1.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
28 мая 1997 года главы правительств России и Украины в рамках подготовки к подписанию «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве подписали в Киеве три соглашения по Черноморскому флоту.
21 апреля 2010 года между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым прошли важные переговоры по широкому кругу вопросов украинско-российских отношений, в том числе по вопросу пребывания Черноморского флота на территории Украины и снижение цены на российский газ для Украины на 30 %, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (устанавливает численность ЧФ РФ в 25 тыс. человек).
Аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачиваемая путём погашения Россией части государственного долга Украины, а также срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — до 28 мая 2017 года.
За 16 лет аренды Украина получила 1 564 млн $.
21 апреля 2010 года между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым прошли важные переговоры по широкому кругу вопросов украинско-российских отношений, в том числе по вопросу пребывания Черноморского флота на территории Украины и снижение цены на российский газ для Украины на 30 %, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (устанавливает численность ЧФ РФ в 25 тыс. человек).
Аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачиваемая путём погашения Россией части государственного долга Украины, а также срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — до 28 мая 2017 года.
За 16 лет аренды Украина получила 1 564 млн $.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение о военном сотрудничестве Украины и Польши предусматривает поставки оружия .
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1426248-s ... lomat.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1426248-s ... lomat.html
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