Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 17:25

ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец

ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.


Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым :twisted:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение АЛСНщик » 06 мар 2017, 20:23

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС


Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел :D ну, заметил же, наконец


Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" 8) :oops: Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны? :wink:
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте :D
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 20:55

АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны? :wink:


Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом... :lol:
И вдруг это неправильный вагон?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 07 мар 2017, 16:09

http://onlyf.net/load/specialnyj_korres ... -1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 07 мар 2017, 18:28

ivanes писал(а):Обрушившился Шулявский мост в Киеве.Но нет речки Шулявы.
сам догадался? или через неделю подсказал кто?
ivanes писал(а):Зачем тогда мост?
может это реконструкция транспортной развязки? А Масквабаде нет подобного? Видишь дед какая незадача..до Днепра ты не дошел, хотя и обещал, Украина не замерзла и не обанкротилась в твоих прогнозах..а ты все бубнишь..
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 08 мар 2017, 00:39

ivanes писал(а):http://onlyf.net/load/specialnyj_korrespondent_svoj_chuzhoj_06_03_2017/20-1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.

Увидел канал "Россия один" и смотреть не стал.Там наверное о том как плохие россияне с юкраин убивают хороших россиян из ДНР?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 08 мар 2017, 12:36

Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 08 мар 2017, 21:26

Лучше пусть фильм снимут о том как ребяток из ДНР,отказывающихся дальше воевать и хотящих переехать в РФ чтоб мирно жить и трудиться,заворачивают обратно на границе с РФ,мотивируя тем что они обьявлены в международный розыск и являются с точки зрения международной юриспруденции-военными преступниками.И обьясняют ребяткам что путь у них теперь только один-умереть за русский мир на этой безсмысленной войне.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 08 мар 2017, 22:28

https://vk.com/video-88198193_456239725
Вспомним пенье Соловья)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 16:42

MrM писал(а):Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.

Ничего подобного. Статьи УК Украины не действуют на бойцов АТО (см. Закон № 743-V11,указ Порошенко №875/2014 моратории на Конвенции по правам человека для жителей ДЛНР,закон № 4255 об амнистии бойцов АТО. Они могут безнаказанно убивать жителей Донбасса.)
Есть статьи по наемничеству в ЕС и США. Где наказания для добровольцев из Польши,Швеции,России,Хорватии?
Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 06:48

ivanes писал(а):Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.

Ты свое миграционное законодательство видел?Его нарушают все,даже сотрудники миграционной службы РФ.И рабочие места занимают там ,где они вакантны.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:52

Видел.Но около 100 украинских наркодилеров осуждены в России за наркоту. Деньги переводили на корсчета Приват банка.
Бросьте,если не знаете сути вопроса. Около 30% водителей автобусов и троллейбусов в Москве украинцы,а не рязанцы. Они выигрывают у рязанцев по зарплате. Им меньше платят,чем гражданам РФ. 2,24 млн украинцев официально работают в Москве из 4 млн прибывших.
Все украинцы обязаны находится без регистрации не более 90 суток. Нам квартиру ремонтировали и строили дачу граждане Украины (Западенцы). Раньше ремонт водопровода делали граждане Эстонии.
Гражданам России в возрасте от 18 до 55 лет въезд на Украину запрещен. Украина так не ратифицировала Устав СНГ и является наблюдателем,но безвизовый режим приветствует.

Базовым для всех стран СНГ, кроме Туркмении, в это вопросе выступает соглашение от 9 октября 1992 года о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников (оно было подписано в Бишкеке). Статья 4-я данного документа определяет, что "положения настоящего Соглашения не ставят под сомнение право Сторон принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности". Украина это соглашение ратифицировала (в отличие от Устава СНГ), то есть сейчас Киев может формально сослаться на проведение АТО в Донбассе как повод требовать от граждан РФ загранпаспорта при пересечении украинской границы.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20161025/1018090470.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:05

Депозитарий получил уведомления о выходе из настоящего Соглашения: (МИД Республики Белорусь)

Российской Федерации - 4 сентября 2000 г.

Туркменистана - 18 марта 1999 г.

Республики Казахстан - 10 октября 2000 г.

Республики Узбекистан - 6 февраля 2001 г.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:12

Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины

о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины

(Москва, 16 января 1997 г.)

(с изменениями от 30 октября 2004 г.)



Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.

О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам.
http://crimea-tour.ru/soglashenije1.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:26

28 мая 1997 года главы правительств России и Украины в рамках подготовки к подписанию «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве подписали в Киеве три соглашения по Черноморскому флоту.
21 апреля 2010 года между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым прошли важные переговоры по широкому кругу вопросов украинско-российских отношений, в том числе по вопросу пребывания Черноморского флота на территории Украины и снижение цены на российский газ для Украины на 30 %, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (устанавливает численность ЧФ РФ в 25 тыс. человек).
Аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачиваемая путём погашения Россией части государственного долга Украины, а также срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — до 28 мая 2017 года.
За 16 лет аренды Украина получила 1 564 млн $.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 44 минуты назад

Соглашение о военном сотрудничестве Украины и Польши предусматривает поставки оружия .

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1426248-s ... lomat.html
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