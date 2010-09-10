Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
ivanes писал(а):У меня есть карата СБ - онлайн. 900 присылает пороли разовые.
Неужели не поделитесь??? Пошлете ей смску с паролем - будете счастливым
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):
Это ныне девушка ищет работу в России. Ей 24 годаи забыла про кружевные трусики из ЕС
Она с тех пор постарела основательно... Зато дедушка - помолодел ну, заметил же, наконец
Да ладно, постарела... Наоборот, только приближается к возрасту "в самом соку" Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Что касается мужчин, то расцвет сил, как говорил великий Карлсон, может быть в любом возрасте
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
АЛСНщик писал(а): Сегодня в электричке половина женщин за сороковник и полтинник были с голыми ногами, а молодухи всё больше в брюках. Так что кому в первую очередь кружевные трусы нужны?
Хм... а уверен, что не путаешь? Кружевные и с начесом...
И вдруг это неправильный вагон?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://onlyf.net/load/specialnyj_korres ... -1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
сам догадался? или через неделю подсказал кто?ivanes писал(а):Обрушившился Шулявский мост в Киеве.Но нет речки Шулявы.
может это реконструкция транспортной развязки? А Масквабаде нет подобного? Видишь дед какая незадача..до Днепра ты не дошел, хотя и обещал, Украина не замерзла и не обанкротилась в твоих прогнозах..а ты все бубнишь..ivanes писал(а):Зачем тогда мост?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):http://onlyf.net/load/specialnyj_korrespondent_svoj_chuzhoj_06_03_2017/20-1-0-56619
Передача о российских гражданах,которые воевали на стороне добробатов на Донбссе.
Увидел канал "Россия один" и смотреть не стал.Там наверное о том как плохие россияне с юкраин убивают хороших россиян из ДНР?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лучше пусть фильм снимут о том как ребяток из ДНР,отказывающихся дальше воевать и хотящих переехать в РФ чтоб мирно жить и трудиться,заворачивают обратно на границе с РФ,мотивируя тем что они обьявлены в международный розыск и являются с точки зрения международной юриспруденции-военными преступниками.И обьясняют ребяткам что путь у них теперь только один-умереть за русский мир на этой безсмысленной войне.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
https://vk.com/video-88198193_456239725
Вспомним пенье Соловья)
Вспомним пенье Соловья)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Для России социальную опасность представляют и те, и другие. Там нет положительных героев. Поэтому, по методике Батьки (опять он всех перемудрил), нужно сажать и тех, и других. Статья общая - наемничество.
Ничего подобного. Статьи УК Украины не действуют на бойцов АТО (см. Закон № 743-V11,указ Порошенко №875/2014 моратории на Конвенции по правам человека для жителей ДЛНР,закон № 4255 об амнистии бойцов АТО. Они могут безнаказанно убивать жителей Донбасса.)
Есть статьи по наемничеству в ЕС и США. Где наказания для добровольцев из Польши,Швеции,России,Хорватии?
Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Социальную опасность для России представляют граждане Украины.нелегально проживающие здесь.
Они ежегодно вывозят до 1,5 млрд$,занимают рабочие места.нарушают миграционное законодательство.
Ты свое миграционное законодательство видел?Его нарушают все,даже сотрудники миграционной службы РФ.И рабочие места занимают там ,где они вакантны.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Видел.Но около 100 украинских наркодилеров осуждены в России за наркоту. Деньги переводили на корсчета Приват банка.
Бросьте,если не знаете сути вопроса. Около 30% водителей автобусов и троллейбусов в Москве украинцы,а не рязанцы. Они выигрывают у рязанцев по зарплате. Им меньше платят,чем гражданам РФ. 2,24 млн украинцев официально работают в Москве из 4 млн прибывших.
Все украинцы обязаны находится без регистрации не более 90 суток. Нам квартиру ремонтировали и строили дачу граждане Украины (Западенцы). Раньше ремонт водопровода делали граждане Эстонии.
Гражданам России в возрасте от 18 до 55 лет въезд на Украину запрещен. Украина так не ратифицировала Устав СНГ и является наблюдателем,но безвизовый режим приветствует.
Базовым для всех стран СНГ, кроме Туркмении, в это вопросе выступает соглашение от 9 октября 1992 года о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников (оно было подписано в Бишкеке). Статья 4-я данного документа определяет, что "положения настоящего Соглашения не ставят под сомнение право Сторон принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности". Украина это соглашение ратифицировала (в отличие от Устава СНГ), то есть сейчас Киев может формально сослаться на проведение АТО в Донбассе как повод требовать от граждан РФ загранпаспорта при пересечении украинской границы.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20161025/1018090470.html
Бросьте,если не знаете сути вопроса. Около 30% водителей автобусов и троллейбусов в Москве украинцы,а не рязанцы. Они выигрывают у рязанцев по зарплате. Им меньше платят,чем гражданам РФ. 2,24 млн украинцев официально работают в Москве из 4 млн прибывших.
Все украинцы обязаны находится без регистрации не более 90 суток. Нам квартиру ремонтировали и строили дачу граждане Украины (Западенцы). Раньше ремонт водопровода делали граждане Эстонии.
Гражданам России в возрасте от 18 до 55 лет въезд на Украину запрещен. Украина так не ратифицировала Устав СНГ и является наблюдателем,но безвизовый режим приветствует.
Базовым для всех стран СНГ, кроме Туркмении, в это вопросе выступает соглашение от 9 октября 1992 года о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников (оно было подписано в Бишкеке). Статья 4-я данного документа определяет, что "положения настоящего Соглашения не ставят под сомнение право Сторон принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности". Украина это соглашение ратифицировала (в отличие от Устава СНГ), то есть сейчас Киев может формально сослаться на проведение АТО в Донбассе как повод требовать от граждан РФ загранпаспорта при пересечении украинской границы.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20161025/1018090470.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депозитарий получил уведомления о выходе из настоящего Соглашения: (МИД Республики Белорусь)
Российской Федерации - 4 сентября 2000 г.
Туркменистана - 18 марта 1999 г.
Республики Казахстан - 10 октября 2000 г.
Республики Узбекистан - 6 февраля 2001 г.
Российской Федерации - 4 сентября 2000 г.
Туркменистана - 18 марта 1999 г.
Республики Казахстан - 10 октября 2000 г.
Республики Узбекистан - 6 февраля 2001 г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины
о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
(с изменениями от 30 октября 2004 г.)
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам.
http://crimea-tour.ru/soglashenije1.html
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины
о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
(с изменениями от 30 октября 2004 г.)
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам.
http://crimea-tour.ru/soglashenije1.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
28 мая 1997 года главы правительств России и Украины в рамках подготовки к подписанию «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве подписали в Киеве три соглашения по Черноморскому флоту.
21 апреля 2010 года между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым прошли важные переговоры по широкому кругу вопросов украинско-российских отношений, в том числе по вопросу пребывания Черноморского флота на территории Украины и снижение цены на российский газ для Украины на 30 %, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (устанавливает численность ЧФ РФ в 25 тыс. человек).
Аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачиваемая путём погашения Россией части государственного долга Украины, а также срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — до 28 мая 2017 года.
За 16 лет аренды Украина получила 1 564 млн $.
21 апреля 2010 года между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым прошли важные переговоры по широкому кругу вопросов украинско-российских отношений, в том числе по вопросу пребывания Черноморского флота на территории Украины и снижение цены на российский газ для Украины на 30 %, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (устанавливает численность ЧФ РФ в 25 тыс. человек).
Аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачиваемая путём погашения Россией части государственного долга Украины, а также срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — до 28 мая 2017 года.
За 16 лет аренды Украина получила 1 564 млн $.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение о военном сотрудничестве Украины и Польши предусматривает поставки оружия .
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1426248-s ... lomat.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1426248-s ... lomat.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Более ста украинских наркодилеров"-а статистику по российским наркодилерам имеете?Или авганским,казахстанским,китайским?Для кого секрет что юг и дальний восток РФ,это трасса транзита наркотических веществ в другие страны.
"30 процентов водителей...." так же само как в Рязани только таджики или туркмены.Вопрос не в том какой национальности,а в том что за такую зарплату.А сколько россиян готово плптить больше за проезд?Или за дороги,услуги ЖКХ и тд. и тп.Вы ведь тоже посчитали что ремонт хохлами и эстонцами вам обойдется дешевле.
"30 процентов водителей...." так же само как в Рязани только таджики или туркмены.Вопрос не в том какой национальности,а в том что за такую зарплату.А сколько россиян готово плптить больше за проезд?Или за дороги,услуги ЖКХ и тд. и тп.Вы ведь тоже посчитали что ремонт хохлами и эстонцами вам обойдется дешевле.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина хочет быть ядерной державой-так говорили многие властные лица.
1.Она уже есть ядерно-опасная держава. У нее 15 ядерных реакторов,каждый из которых десятки бомб.сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.Один реактор уже взорвался 0 Чернобыльская АЭС,4-ый блок.
2. Гарантийный срок эксплуатации восьми реакторов истекает в 2017 и начале 2018г.
3. Украина до сих пор не построила хранилище отработанных ядерных материалов (ОЯМ). С ряда реакторов пора снимать отработанные ТВЭЛы. США не принимает ОЯМ.
4. Бойцы АТО часто говорили о взрыве одного или двух реакторов - вот и бомба.
1.Она уже есть ядерно-опасная держава. У нее 15 ядерных реакторов,каждый из которых десятки бомб.сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.Один реактор уже взорвался 0 Чернобыльская АЭС,4-ый блок.
2. Гарантийный срок эксплуатации восьми реакторов истекает в 2017 и начале 2018г.
3. Украина до сих пор не построила хранилище отработанных ядерных материалов (ОЯМ). С ряда реакторов пора снимать отработанные ТВЭЛы. США не принимает ОЯМ.
4. Бойцы АТО часто говорили о взрыве одного или двух реакторов - вот и бомба.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сотрудники наркоконтроля задержали полсотни приезжих из западных областей Украины. Все они подозреваются в распространении на территории России опасных психоактивных веществ (спайсов).
Изъяты сотни килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков на общую сумму около миллиарда рублей.
Как стало известно, полученные деньги поступали в «ПриватБанк», принадлежащий Игорю Коломойскому, который является спонсором военных батальонов. По оценке экспертов, ежемесячный доход наркодилеров на территории только одного региона России достигал восьми миллионов рублей. На деньги, полученные от продажи спайсов, преступники покупали автомобили, недвижимость в Москве, а также виллы на побережье Средиземного моря.
Изъяты сотни килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков на общую сумму около миллиарда рублей.
Как стало известно, полученные деньги поступали в «ПриватБанк», принадлежащий Игорю Коломойскому, который является спонсором военных батальонов. По оценке экспертов, ежемесячный доход наркодилеров на территории только одного региона России достигал восьми миллионов рублей. На деньги, полученные от продажи спайсов, преступники покупали автомобили, недвижимость в Москве, а также виллы на побережье Средиземного моря.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Уголовный кодекс Украины
Статья 187. Разбой,Статья 186. Грабеж,Статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти,Статья 112. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,Статья 113. Диверсия,Статья 115. Умышленное убийство,Статья 143. Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека.
Это часть статей УК Украины (их более 50 ст),по которым не преследуются и не наказываются бойцы АТО согласно закону об амнистии бойцов АТО.
Статья 187. Разбой,Статья 186. Грабеж,Статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти,Статья 112. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,Статья 113. Диверсия,Статья 115. Умышленное убийство,Статья 143. Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека.
Это часть статей УК Украины (их более 50 ст),по которым не преследуются и не наказываются бойцы АТО согласно закону об амнистии бойцов АТО.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя