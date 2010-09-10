Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 152. Изнасилование
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
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