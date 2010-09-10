Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 12:19

Статья 152. Изнасилование
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
Вернуться к началу
Аватара пользователя
контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 15:16

ivanes писал(а):Это часть статей УК Украины (их более 50 ст),по которым не преследуются и не наказываются бойцы АТО согласно закону об амнистии бойцов АТО.

Закон об амнистии ссылку дайте.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 11:12

Вот вам еще один развеянный миф!"закон об амнистии"))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Пух » 21 минуту назад

А вот этого провокатора надо давно уже принудить к мирному,отдельному проживанию-в квартирушке камерного типа! :mrgreen:
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя