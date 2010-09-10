Сообщение ivanes » Сегодня, 17:06

"Государство, применяющее статью 15 Конвенции, декларирует, в частности, что люди на его территории: могут погибать в результате правомерных военных действий; могут быть принуждены выполнять принудительные работы; лишаются права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе; не имеют права на справедливый суд; лишаются презумпции невиновности в уголовном праве и ряд других положений"



Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ №875/2014, который вводит решение СНБО по Донбассу, принятое 4 ноября после проведения так называемых "выборов" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Своим указом Порошенко поручил Кабинету министров прекратить деятельность государственных учреждений, банков и предприятий в зоне проведения антитеррористической операции ("зоне АТО") и обеспечить вывод персонала.