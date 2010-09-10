Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5542
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 мар 2017, 12:19

Статья 152. Изнасилование
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 11 мар 2017, 15:16

ivanes писал(а):Это часть статей УК Украины (их более 50 ст),по которым не преследуются и не наказываются бойцы АТО согласно закону об амнистии бойцов АТО.

Закон об амнистии ссылку дайте.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 11:12

Вот вам еще один развеянный миф!"закон об амнистии"))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Пух » Вчера, 17:35

А вот этого провокатора надо давно уже принудить к мирному,отдельному проживанию-в квартирушке камерного типа! :mrgreen:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11110
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:53

Этот братан не провокатор? https://youtu.be/4gZiFjijAsI
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-WX2L ... wtNDJhhVwo
А этот?
https://www.youtube.com/watch?v=yFZWWY0odQc
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5542
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:50

http://lugansk.site/vru-zakon-ukrainy-o ... 2016-godu/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5542
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:06

"Государство, применяющее статью 15 Конвенции, декларирует, в частности, что люди на его территории: могут погибать в результате правомерных военных действий; могут быть принуждены выполнять принудительные работы; лишаются права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе; не имеют права на справедливый суд; лишаются презумпции невиновности в уголовном праве и ряд других положений"

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ №875/2014, который вводит решение СНБО по Донбассу, принятое 4 ноября после проведения так называемых "выборов" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Своим указом Порошенко поручил Кабинету министров прекратить деятельность государственных учреждений, банков и предприятий в зоне проведения антитеррористической операции ("зоне АТО") и обеспечить вывод персонала.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5542
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 51 минуту назад

Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД), поданный украинским МИД. Итак, чего же требует Украина в суде и какими фактами подтверждает эти требования? 112.ua публикует выдержки из текста иска:
http://112.ua/statji/chego-ukraina-treb ... 76087.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5542
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 44 минуты назад

1. Украина обязана возместить нанесенный гражданам ущерб.нанесенного действиями ВСУ и нацбатальонами жилью.инфраструктуры.
2. Выплатить причинающиеся по законам Украины средства в виде пенсий и пособий за весь период АТО.
3. Выплатить учителям и преподавателям ВУЗов зарплат и средства по содержанию их зданий и сооружений.
Примерная сумма.необходимая на восстановление разрушенного более 10 млрд $, выплаты пенсий.пособий и зарплат оценивается около 1,5 млрд $
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