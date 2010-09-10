Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 152. Изнасилование
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Это часть статей УК Украины (их более 50 ст),по которым не преследуются и не наказываются бойцы АТО согласно закону об амнистии бойцов АТО.
Закон об амнистии ссылку дайте.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот вам еще один развеянный миф!"закон об амнистии"))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А вот этого провокатора надо давно уже принудить к мирному,отдельному проживанию-в квартирушке камерного типа!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Этот братан не провокатор? https://youtu.be/4gZiFjijAsI
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-WX2L ... wtNDJhhVwo
А этот?
https://www.youtube.com/watch?v=yFZWWY0odQc
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-WX2L ... wtNDJhhVwo
А этот?
https://www.youtube.com/watch?v=yFZWWY0odQc
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Государство, применяющее статью 15 Конвенции, декларирует, в частности, что люди на его территории: могут погибать в результате правомерных военных действий; могут быть принуждены выполнять принудительные работы; лишаются права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе; не имеют права на справедливый суд; лишаются презумпции невиновности в уголовном праве и ряд других положений"
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ №875/2014, который вводит решение СНБО по Донбассу, принятое 4 ноября после проведения так называемых "выборов" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Своим указом Порошенко поручил Кабинету министров прекратить деятельность государственных учреждений, банков и предприятий в зоне проведения антитеррористической операции ("зоне АТО") и обеспечить вывод персонала.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ №875/2014, который вводит решение СНБО по Донбассу, принятое 4 ноября после проведения так называемых "выборов" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Своим указом Порошенко поручил Кабинету министров прекратить деятельность государственных учреждений, банков и предприятий в зоне проведения антитеррористической операции ("зоне АТО") и обеспечить вывод персонала.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД), поданный украинским МИД. Итак, чего же требует Украина в суде и какими фактами подтверждает эти требования? 112.ua публикует выдержки из текста иска:
http://112.ua/statji/chego-ukraina-treb ... 76087.html
http://112.ua/statji/chego-ukraina-treb ... 76087.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Украина обязана возместить нанесенный гражданам ущерб.нанесенного действиями ВСУ и нацбатальонами жилью.инфраструктуры.
2. Выплатить причинающиеся по законам Украины средства в виде пенсий и пособий за весь период АТО.
3. Выплатить учителям и преподавателям ВУЗов зарплат и средства по содержанию их зданий и сооружений.
Примерная сумма.необходимая на восстановление разрушенного более 10 млрд $, выплаты пенсий.пособий и зарплат оценивается около 1,5 млрд $
2. Выплатить причинающиеся по законам Украины средства в виде пенсий и пособий за весь период АТО.
3. Выплатить учителям и преподавателям ВУЗов зарплат и средства по содержанию их зданий и сооружений.
Примерная сумма.необходимая на восстановление разрушенного более 10 млрд $, выплаты пенсий.пособий и зарплат оценивается около 1,5 млрд $
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
После того как бандиты - сепаратисты отвалят в страну, оплачивающую их борзоту, можно будет давить на совесть правительства Украины.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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