Сообщение ivanes » 48 минут назад

Спецназ МВД Украины разогнал сепаратистов,блокирующих ж/дороги на Мариуполь и уголь пошел из Донбасса на Украину.

Тут же в городах запада Украины прошли акции в поддержку блокады Донбасса. Активисты-радикалы захватили здания администраций городов и областей. Но АТО не объявил Киев.

Другие радикалы заложили кирпичами вход и выход СБ-Украины. МВД не вмешивается в ситуацию. Но! После национализации ПриватБанка люди 91,2 млн чел) принесли деньги в дочку СБ. Это 11 млрд грн. В случает закрытия этого банка в гарантиях вкладов найдется не более 3 млрд грн. Значит 8 млрд грн население потеряет.

Ни НБУ,ни правительство это не волнует. Лишение банка лицензии рассматривает СНБО.

Раньше радикалы сожгли 6 авто посольства России,забросали петардами и краской здание.

Здание посольства Украины в Москве не тронули. Помитинговали и разошлись.Полиция действовала.

Слабоваты мы перед украинцами. Им можно,а нам не хватает смелости.