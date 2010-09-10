Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 152. Изнасилование
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом
Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь
Статья 155. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
Статья 156. Растление несовершеннолетних
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Это часть статей УК Украины (их более 50 ст),по которым не преследуются и не наказываются бойцы АТО согласно закону об амнистии бойцов АТО.
Закон об амнистии ссылку дайте.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот вам еще один развеянный миф!"закон об амнистии"))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А вот этого провокатора надо давно уже принудить к мирному,отдельному проживанию-в квартирушке камерного типа!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Этот братан не провокатор? https://youtu.be/4gZiFjijAsI
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-WX2L ... wtNDJhhVwo
А этот?
https://www.youtube.com/watch?v=yFZWWY0odQc
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-WX2L ... wtNDJhhVwo
А этот?
https://www.youtube.com/watch?v=yFZWWY0odQc
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Государство, применяющее статью 15 Конвенции, декларирует, в частности, что люди на его территории: могут погибать в результате правомерных военных действий; могут быть принуждены выполнять принудительные работы; лишаются права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе; не имеют права на справедливый суд; лишаются презумпции невиновности в уголовном праве и ряд других положений"
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ №875/2014, который вводит решение СНБО по Донбассу, принятое 4 ноября после проведения так называемых "выборов" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Своим указом Порошенко поручил Кабинету министров прекратить деятельность государственных учреждений, банков и предприятий в зоне проведения антитеррористической операции ("зоне АТО") и обеспечить вывод персонала.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ №875/2014, который вводит решение СНБО по Донбассу, принятое 4 ноября после проведения так называемых "выборов" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Своим указом Порошенко поручил Кабинету министров прекратить деятельность государственных учреждений, банков и предприятий в зоне проведения антитеррористической операции ("зоне АТО") и обеспечить вывод персонала.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД), поданный украинским МИД. Итак, чего же требует Украина в суде и какими фактами подтверждает эти требования? 112.ua публикует выдержки из текста иска:
http://112.ua/statji/chego-ukraina-treb ... 76087.html
http://112.ua/statji/chego-ukraina-treb ... 76087.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Украина обязана возместить нанесенный гражданам ущерб.нанесенного действиями ВСУ и нацбатальонами жилью.инфраструктуры.
2. Выплатить причинающиеся по законам Украины средства в виде пенсий и пособий за весь период АТО.
3. Выплатить учителям и преподавателям ВУЗов зарплат и средства по содержанию их зданий и сооружений.
Примерная сумма.необходимая на восстановление разрушенного более 10 млрд $, выплаты пенсий.пособий и зарплат оценивается около 1,5 млрд $
2. Выплатить причинающиеся по законам Украины средства в виде пенсий и пособий за весь период АТО.
3. Выплатить учителям и преподавателям ВУЗов зарплат и средства по содержанию их зданий и сооружений.
Примерная сумма.необходимая на восстановление разрушенного более 10 млрд $, выплаты пенсий.пособий и зарплат оценивается около 1,5 млрд $
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
После того как бандиты - сепаратисты отвалят в страну, оплачивающую их борзоту, можно будет давить на совесть правительства Украины.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Спецназ МВД Украины разогнал сепаратистов,блокирующих ж/дороги на Мариуполь и уголь пошел из Донбасса на Украину.
Тут же в городах запада Украины прошли акции в поддержку блокады Донбасса. Активисты-радикалы захватили здания администраций городов и областей. Но АТО не объявил Киев.
Другие радикалы заложили кирпичами вход и выход СБ-Украины. МВД не вмешивается в ситуацию. Но! После национализации ПриватБанка люди 91,2 млн чел) принесли деньги в дочку СБ. Это 11 млрд грн. В случает закрытия этого банка в гарантиях вкладов найдется не более 3 млрд грн. Значит 8 млрд грн население потеряет.
Ни НБУ,ни правительство это не волнует. Лишение банка лицензии рассматривает СНБО.
Раньше радикалы сожгли 6 авто посольства России,забросали петардами и краской здание.
Здание посольства Украины в Москве не тронули. Помитинговали и разошлись.Полиция действовала.
Слабоваты мы перед украинцами. Им можно,а нам не хватает смелости.
Тут же в городах запада Украины прошли акции в поддержку блокады Донбасса. Активисты-радикалы захватили здания администраций городов и областей. Но АТО не объявил Киев.
Другие радикалы заложили кирпичами вход и выход СБ-Украины. МВД не вмешивается в ситуацию. Но! После национализации ПриватБанка люди 91,2 млн чел) принесли деньги в дочку СБ. Это 11 млрд грн. В случает закрытия этого банка в гарантиях вкладов найдется не более 3 млрд грн. Значит 8 млрд грн население потеряет.
Ни НБУ,ни правительство это не волнует. Лишение банка лицензии рассматривает СНБО.
Раньше радикалы сожгли 6 авто посольства России,забросали петардами и краской здание.
Здание посольства Украины в Москве не тронули. Помитинговали и разошлись.Полиция действовала.
Слабоваты мы перед украинцами. Им можно,а нам не хватает смелости.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):ivanes писал(а):http://www.liveinternet.ru/community/5643488/post327523671/
Семь отличий Ичкерии от Новороссии.
Николас Эбанес дает ссылку на сочинение пятиклассника. Назвать этот опус серьезным даже язык не поворачивается. Набор пропагандистских штампов,очень щедро приправленных юношескими рассуждениями.
1. Способов "обретения независимости" существует огромная масса и сравнивать их некорректно.
2. Кого выгоняют из Новороссии? Сегодня, в день защиты цыган, опубликован отчет о погромах (почти этнических чистках) "ополченцев" на этот "вольный народ". О грабежах (отжатиях) имущества в Новороссии уже слагают легенды.
3. - разгул бандитизма и экстремизма там не ослабевал. Это про Чечню. В днр-лнр давно побит рекорд по разгулу бандитизма и экстремизма.
4. В Украине законно избранный президент и парламент, легитимность которого признана всем миром.
5. Про оружие и добровольных бурят - это один большой штамп. Без комментариев.
6. А если эти комбатанты вовсе не бесплатные ополченцы, а наемники? Если эта территория - оккупированная? Стоит ли вести диалог с марионетками? Есть и такой пропагандистский штамп. Существуют доказательства как одного варианта, так и другого.
7. - отказ населения от поддержки боевиков обусловил в конечном счете их крах. Это про Чечню. А где отказ? Был бы отказ не было бы периодических режимов КТО.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Джигурду лишили полученного по ошибке гражданства ДНР
Лишнее доказательство уровня документа, имитирующего российский паспорт, признанного недавно в РФ. Я представляю, как в Донецке с утра до вечера штампуют "гражданство ДНР" всякому отребью с незарегистрированным оружием и хохляцкому наркокриминалу. Следующий шаг: надпись на заборе приравнять к разрешению на строительство, а рекламные письма к СНИЛС.
А ведь по этим филькиным грамотам в "самом надежном банке РФ" гражданин недореспублики может получить большой кредит и сбежать в Незалежную участвовать в АТО (на одной или другой стороне). Кто еще хочет хранить деньги в этом учреждении?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Джигурду лишили полученного по ошибке гражданства ДНР
Лишнее доказательство уровня документа, имитирующего российский паспорт, признанного недавно в РФ. Я представляю, как в Донецке с утра до вечера штампуют "гражданство ДНР" всякому отребью с незарегистрированным оружием и хохляцкому наркокриминалу. Следующий шаг: надпись на заборе приравнять к разрешению на строительство, а рекламные письма к СНИЛС.
А ведь по этим филькиным грамотам в "самом надежном банке РФ" гражданин недореспублики может получить большой кредит и сбежать в Незалежную участвовать в АТО (на одной или другой стороне). Кто еще хочет хранить деньги в этом учреждении?
Неправда ваша... в части кредитов это умышленно или по незнанию???
...Спектр услуг, которые могут быть предоставлены жителям Донбасса, совпадает с аналогичным перечнем для граждан иностранных государств. Это означает, что обладатели паспортов ДНР и ЛНР не смогут оформлять кредиты. Вместе с тем, для них могут быть выпущены дебетовые пластиковые карты. Решать, выдавать ли означенную карту конкретному гражданину, будут руководители филиала, в который поступило заявление. Также жители Донбасса смогут пользоваться прочими продуктами, разрешенными для продажи иностранцам и лицам без гражданства...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну Семен Семеныч...я вас умоляю...это же нормальная практика банков..дать кредит-наперед зная, что его не отдадут. Покрупнее естесно..не забывая про свою доляшку...Представляете какое здесь не паханное поле для стрижки бабла?...ну а вледелец паспорта..ну много их таких..стреляют...несчастный случай...Шварц писал(а):Неправда ваша... в части кредитов
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