MrM писал(а):

ivanes писал(а): http://www.liveinternet.ru/community/5643488/post327523671/

Семь отличий Ичкерии от Новороссии.

Николас Эбанес дает ссылку на сочинение пятиклассника. Назвать этот опус серьезным даже язык не поворачивается. Набор пропагандистских штампов,очень щедро приправленных юношескими рассуждениями.1. Способов "обретения независимости" существует огромная масса и сравнивать их некорректно.2. Кого выгоняют из Новороссии? Сегодня, в день защиты цыган, опубликован отчет о погромах (почти этнических чистках) "ополченцев" на этот "вольный народ". О грабежах (отжатиях) имущества в Новороссии уже слагают легенды.3. - разгул бандитизма и экстремизма там не ослабевал. Это про Чечню. В днр-лнр давно побит рекорд по разгулу бандитизма и экстремизма.4. В Украине законно избранный президент и парламент, легитимность которого признана всем миром.5. Про оружие и добровольных бурят - это один большой штамп. Без комментариев.6. А если эти комбатанты вовсе не бесплатные ополченцы, а наемники? Если эта территория - оккупированная? Стоит ли вести диалог с марионетками? Есть и такой пропагандистский штамп. Существуют доказательства как одного варианта, так и другого.7. - отказ населения от поддержки боевиков обусловил в конечном счете их крах. Это про Чечню. А где отказ? Был бы отказ не было бы периодических режимов КТО.