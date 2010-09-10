Сообщение ivanes » Сегодня, 16:03

"Мы, украинские националисты, сознавая катастрофическое состояние нашей страны и с целью получения и развития большого национального государства, способного обеспечить благосостояние украинцев и будущее украинских детей, объединим свои усилия на основе фундаментальных, бесспорных, незыблемых для нас всех принципов и целей и предлагаем четкий план первоочередных шагов для достижения этой цели:



1. Определить приоритетом государственной политики реализацию национальных интересов Украины.



2. Сформировать новый вектор украинской геополитики - ориентация не на Запад или Восток, а на образование нового Европейского единства - Балто-Черноморского Союза.



3. Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии. Разорвать дипломатические отношения, блокировать оккупированные территории, прекратить деятельность российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.



4. Законодательно признать "ОРДЛО" оккупированными территориями и разработать реальный план освобождения Крыма и Донбасса от оккупантов. Немедленно приступить к реализации его разведывательно-диверсионной, экономической и информационной составляющих.



5. Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности в связи с нарушением Будапештского меморандума.



6. Создать высокотехнологичную профессиональную контрактную армию, а также резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу.



7. Законодательно закрепить право на вооруженную защиту и свободное владение оружием.



8. Очистить от враждебной пропаганды украинское информационное пространство. Культивировать традиционные ценности, укреплять национальное сознание и достоинство. Обеспечить украинскому языку статус единственного государственного.



9. Провести реальную люстрацию как коренное очищение власти, усилить уголовную ответственность за совершение коррупционных действий.



10. Ввести действенную процедуру импичмента Президента и принять закон об отзыве депутатов всех уровней, судей и должностных лиц.



11. Ввести выборность судей и определенных категорий местных чиновников.



12. Ликвидировать олигархический строй: вернуть в государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия, незаконно приватизированные после 1991 г., ликвидировать частные монополии, прекратить вывод капиталов в офшоры.



13. Обеспечить трудовые права украинцев и создать условия для эффективного профсоюзного движения.



14. Принять социально справедливый Налоговый кодекс, который будет способствовать развитию мелкого и среднего предпринимательства.



15. Обеспечить развитие национальной атомной и альтернативной энергетики как залога энергетической независимости государства.



16. Запретить торговлю стратегическим ресурсом Украины - землей сельскохозяйственного назначения.



17. Ввести, согласно Конституции, реальное самоуправление путем создания самодостаточных и полномочных территориальных общин.



18. Упорядочить миграционную политику, включающую эффективную борьбу с нелегальной миграцией и создание условий для возвращения украинцев на Родину.



19. Восстановить положительную динамику в национальной демографии: укреплять институт традиционной семьи, усилить национально-патриотическое воспитание, делать ставку на молодое поколение.



20. Способствовать созданию единой поместной церкви с центром в Киеве.