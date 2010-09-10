Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):http://lugansk.site/vru-zakon-ukrainy-ob-amnistii-v-2016-godu/
Это вы нам что суете?Где закон об амнистии участников АТО?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шо за бред вы несете?Шо за отсебятина?Кто декларирует?Чем декларирует?Хде ссылки на декларацию?Вы за кого нас держите.за быдло которое вам на слово верит?ivanes писал(а):"Государство, применяющее статью 15 Конвенции, декларирует, в частности, что люди на его территории: могут погибать в результате правомерных военных действий; могут быть принуждены выполнять принудительные работы; лишаются права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе; не имеют права на справедливый суд; лишаются презумпции невиновности в уголовном праве и ряд других положений"
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Нееее.Я сомневался,но вы действительно "ИБАНЬЕС".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Нееее.Я сомневался,но вы действительно "ИБАНЬЕС".
Тому.кто не знает.как найти указ президента Украины № 875/2014,тому дам подсказку.
"7. Министерству иностранных дел Украины:
1) совместно с Министерством юстиции Украины:
а) обеспечить в соответствии со статьей 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в недельный срок: направление заявления от имени Украины в адрес Генерального секретаря Совета Европы о принятии Украины на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях в связи с имеющейся общественной опасностью, угрожающей жизни нации, меры в отступление от обязательств Украины Конвенции о защите прав человека и основных свобод; информирование Генерального секретаря Совета Европы о принятых Украиной мероприятия и причины их применения;
б) осуществлять периодическое, но не реже раза в месяц, информирование Генерального секретаря Совета Европы о состоянии безопасности ситуации в Донецкой и Луганской областях;
2) обеспечить информирование мирового сообщества, влиятельных иностранных политических, правительственных, деловых и культурных кругов, а также иностранных средств массовой информации о причинах отступления Украины на основании статьи 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от обязательств по настоящей Конвенции, а также о принятых Украиной мерах по преодолению сложной ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/27879_1416061961
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это бред от Порошенко.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №875/2014
О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 "О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях"
http://www.president.gov.ua/ru/documents/8752014-18005
На украинском языке.Контакт читайте и отзывы о действиях Украины.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №875/2014
О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 "О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях"
http://www.president.gov.ua/ru/documents/8752014-18005
На украинском языке.Контакт читайте и отзывы о действиях Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Нацбанк не будет обслуживать счета в зоне АТО.
Об этом говорится в указе главы государства №875/2014 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях».
«Предложить Национальному банку Украины принять в месячный срок меры по прекращению обслуживания банками счетов, в том числе карточных, открытых субъектам хозяйствования всех форм собственности и населению на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», - говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 14 ноября.
Напомним, Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, соответствующее распоряжение от 7 ноября №1085-р опубликовано на правительственном портале.
Согласно распоряжению, в перечень населенных пунктов, не подконтрольных украинским властям, вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.
http://domik.ua/novosti/poroshenko-prik ... 30423.html
Об этом говорится в указе главы государства №875/2014 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях».
«Предложить Национальному банку Украины принять в месячный срок меры по прекращению обслуживания банками счетов, в том числе карточных, открытых субъектам хозяйствования всех форм собственности и населению на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», - говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 14 ноября.
Напомним, Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, соответствующее распоряжение от 7 ноября №1085-р опубликовано на правительственном портале.
Согласно распоряжению, в перечень населенных пунктов, не подконтрольных украинским властям, вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.
http://domik.ua/novosti/poroshenko-prik ... 30423.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Ранее со стороны ООН, ОБСЕ, Красного Креста, многих правозащитных организаций (Human Rights Watch, Amnesty International, других) звучали обвинения в совершении украинской армией и добровольческими батальонами военных преступлений. Это наносило удар по имиджу властей Украины. Т. о. данный указ нацелен на «отмывку» этого имиджа на международной арене – мол, нарушали, но «вынужденно» и в «обстоятельствах, угрожающих жизни нации».
2. Есть опасения, что миллионы жителей Донбасса могут обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобами – оснований для которых создано более чем достаточно. Киев пытается упредить эти жалобы «разъяснениями».
3. Вывести из-под юридической ответственности тех бойцов ВСУ, Нацгвардии (включая подчиненные им добровольческие батальоны), кто совершил или готов совершить военные преступления — кого задним числом, а кому предоставить индульгенцию на будущее. Прежде всего властям политически невыгодно привлекать «отличившихся» к ответственности (многие из них к тому же недавние герои майдана) – по рейтингам ударит.
4. Украинская власть хочет обезопасить тех, кто отдает приказы, проще говоря – самое себя. Не думаю, что власть боятся ответственности в международных судах (ввиду наличия западной «крыши») — хотя, напомню, военно-политическое руководство бывшей Югославии судили в Гааге. Но власть в Киеве рано или поздно сменится, и вопрос об ответственности может быть поднят.
Источник: http://stuki-druki.com/marazm/Poroshenk ... elniki.php Штуки-дрюки ©
2. Есть опасения, что миллионы жителей Донбасса могут обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобами – оснований для которых создано более чем достаточно. Киев пытается упредить эти жалобы «разъяснениями».
3. Вывести из-под юридической ответственности тех бойцов ВСУ, Нацгвардии (включая подчиненные им добровольческие батальоны), кто совершил или готов совершить военные преступления — кого задним числом, а кому предоставить индульгенцию на будущее. Прежде всего властям политически невыгодно привлекать «отличившихся» к ответственности (многие из них к тому же недавние герои майдана) – по рейтингам ударит.
4. Украинская власть хочет обезопасить тех, кто отдает приказы, проще говоря – самое себя. Не думаю, что власть боятся ответственности в международных судах (ввиду наличия западной «крыши») — хотя, напомню, военно-политическое руководство бывшей Югославии судили в Гааге. Но власть в Киеве рано или поздно сменится, и вопрос об ответственности может быть поднят.
Источник: http://stuki-druki.com/marazm/Poroshenk ... elniki.php Штуки-дрюки ©
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Еще для Контакта
На Украине работает 4 АЭС. Ровенская ( 4 энергоблока),Хмельницкая (2 блока),Южно-Украинская (3 энергоблока),Запорожская (6 блоков).Всего 15 реакторов и 15 энергоблоков.
12 построены во времена СССР. Цена строительства одного энергоблока =2,5-3 млрд $
CCCР профинансировал строительство на 30-36 млрд $ за 10 лет .от 1979-1989г
Украина до сих пор не смогла построить еще 2 энергоблока для полного завершения строительства Хмельницкой АЭС.
Нет 5-6 млрд $.
На Украине работает 4 АЭС. Ровенская ( 4 энергоблока),Хмельницкая (2 блока),Южно-Украинская (3 энергоблока),Запорожская (6 блоков).Всего 15 реакторов и 15 энергоблоков.
12 построены во времена СССР. Цена строительства одного энергоблока =2,5-3 млрд $
CCCР профинансировал строительство на 30-36 млрд $ за 10 лет .от 1979-1989г
Украина до сих пор не смогла построить еще 2 энергоблока для полного завершения строительства Хмельницкой АЭС.
Нет 5-6 млрд $.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну ка, эбунец, найди нам чего нибудь опроверзитеьного по этому поводу:
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как же удачно для Пескова получилось с Чуркиным. Нет человека - нет письма. Вообще, при ВВП даже умирают (погибают) персонажи вовремя и с выгодой для самодержца. С Немцовым вот только незадача вышла. Додыров перестарался.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Мы, украинские националисты, сознавая катастрофическое состояние нашей страны и с целью получения и развития большого национального государства, способного обеспечить благосостояние украинцев и будущее украинских детей, объединим свои усилия на основе фундаментальных, бесспорных, незыблемых для нас всех принципов и целей и предлагаем четкий план первоочередных шагов для достижения этой цели:
1. Определить приоритетом государственной политики реализацию национальных интересов Украины.
2. Сформировать новый вектор украинской геополитики - ориентация не на Запад или Восток, а на образование нового Европейского единства - Балто-Черноморского Союза.
3. Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии. Разорвать дипломатические отношения, блокировать оккупированные территории, прекратить деятельность российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.
4. Законодательно признать "ОРДЛО" оккупированными территориями и разработать реальный план освобождения Крыма и Донбасса от оккупантов. Немедленно приступить к реализации его разведывательно-диверсионной, экономической и информационной составляющих.
5. Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности в связи с нарушением Будапештского меморандума.
6. Создать высокотехнологичную профессиональную контрактную армию, а также резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу.
7. Законодательно закрепить право на вооруженную защиту и свободное владение оружием.
8. Очистить от враждебной пропаганды украинское информационное пространство. Культивировать традиционные ценности, укреплять национальное сознание и достоинство. Обеспечить украинскому языку статус единственного государственного.
9. Провести реальную люстрацию как коренное очищение власти, усилить уголовную ответственность за совершение коррупционных действий.
10. Ввести действенную процедуру импичмента Президента и принять закон об отзыве депутатов всех уровней, судей и должностных лиц.
11. Ввести выборность судей и определенных категорий местных чиновников.
12. Ликвидировать олигархический строй: вернуть в государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия, незаконно приватизированные после 1991 г., ликвидировать частные монополии, прекратить вывод капиталов в офшоры.
13. Обеспечить трудовые права украинцев и создать условия для эффективного профсоюзного движения.
14. Принять социально справедливый Налоговый кодекс, который будет способствовать развитию мелкого и среднего предпринимательства.
15. Обеспечить развитие национальной атомной и альтернативной энергетики как залога энергетической независимости государства.
16. Запретить торговлю стратегическим ресурсом Украины - землей сельскохозяйственного назначения.
17. Ввести, согласно Конституции, реальное самоуправление путем создания самодостаточных и полномочных территориальных общин.
18. Упорядочить миграционную политику, включающую эффективную борьбу с нелегальной миграцией и создание условий для возвращения украинцев на Родину.
19. Восстановить положительную динамику в национальной демографии: укреплять институт традиционной семьи, усилить национально-патриотическое воспитание, делать ставку на молодое поколение.
20. Способствовать созданию единой поместной церкви с центром в Киеве.
1. Определить приоритетом государственной политики реализацию национальных интересов Украины.
2. Сформировать новый вектор украинской геополитики - ориентация не на Запад или Восток, а на образование нового Европейского единства - Балто-Черноморского Союза.
3. Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии. Разорвать дипломатические отношения, блокировать оккупированные территории, прекратить деятельность российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.
4. Законодательно признать "ОРДЛО" оккупированными территориями и разработать реальный план освобождения Крыма и Донбасса от оккупантов. Немедленно приступить к реализации его разведывательно-диверсионной, экономической и информационной составляющих.
5. Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности в связи с нарушением Будапештского меморандума.
6. Создать высокотехнологичную профессиональную контрактную армию, а также резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу.
7. Законодательно закрепить право на вооруженную защиту и свободное владение оружием.
8. Очистить от враждебной пропаганды украинское информационное пространство. Культивировать традиционные ценности, укреплять национальное сознание и достоинство. Обеспечить украинскому языку статус единственного государственного.
9. Провести реальную люстрацию как коренное очищение власти, усилить уголовную ответственность за совершение коррупционных действий.
10. Ввести действенную процедуру импичмента Президента и принять закон об отзыве депутатов всех уровней, судей и должностных лиц.
11. Ввести выборность судей и определенных категорий местных чиновников.
12. Ликвидировать олигархический строй: вернуть в государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия, незаконно приватизированные после 1991 г., ликвидировать частные монополии, прекратить вывод капиталов в офшоры.
13. Обеспечить трудовые права украинцев и создать условия для эффективного профсоюзного движения.
14. Принять социально справедливый Налоговый кодекс, который будет способствовать развитию мелкого и среднего предпринимательства.
15. Обеспечить развитие национальной атомной и альтернативной энергетики как залога энергетической независимости государства.
16. Запретить торговлю стратегическим ресурсом Украины - землей сельскохозяйственного назначения.
17. Ввести, согласно Конституции, реальное самоуправление путем создания самодостаточных и полномочных территориальных общин.
18. Упорядочить миграционную политику, включающую эффективную борьбу с нелегальной миграцией и создание условий для возвращения украинцев на Родину.
19. Восстановить положительную динамику в национальной демографии: укреплять институт традиционной семьи, усилить национально-патриотическое воспитание, делать ставку на молодое поколение.
20. Способствовать созданию единой поместной церкви с центром в Киеве.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сообщение UNCLE1911 » 16 мар 2017, 19:45
Ну ка, эбунец, найди нам чего нибудь опроверзитеьного по этому поводу:
Обращение Януковича о введении ВС РФ было. Как оно не попало к Пескову -вопрос.
И что? Вооруженные силы не введены на Донбасс до сих пор. Их присутствие только в голове у Порошенко,другие не могут подтвердить.
Дядя Леня сиди в Полянах и читайте прессу. Или Соцсети.
МЫ, Националисты требуем от Порошенко- Тягнибок,Белецкий и др. националисты Украины.
Ну ка, эбунец, найди нам чего нибудь опроверзитеьного по этому поводу:
Обращение Януковича о введении ВС РФ было. Как оно не попало к Пескову -вопрос.
И что? Вооруженные силы не введены на Донбасс до сих пор. Их присутствие только в голове у Порошенко,другие не могут подтвердить.
Дядя Леня сиди в Полянах и читайте прессу. Или Соцсети.
МЫ, Националисты требуем от Порошенко- Тягнибок,Белецкий и др. националисты Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Их присутствие только в голове у Порошенко
И ещё у N-количества россиян, которые: А - были там сами; Б - были их родственники.
А) Мальчик из шацкой деревни (он же луганский ополченец-сверхсрочник) вернулся из "Украины". О подробностях молчит, хвалится лишь что "платили там неплохо".
Б) Общался на днях с одним заслуженным рязанским спортсменом-призером. Тот с гордостью хвалился, что его сын, а также зять уже по паре раз были в командировках "в Чечне" и "на Украине". Подробности не рассказывают, говорят: "Секрет".
И такие слухи (кто-где был) - по 3-4 в месяц. А Вы говорите: "Порошенко!" Глаза разуйте, оторвитесь от ноута хотя бы на денек!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
обычно..те..кто там был..просто помалкивают.MrM писал(а):Тот с гордостью хвалился,
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Обратите внимание на интервью Первого канала или РТР с анонимными "военными армии ДНР". Как правило видна прекрасная армейская выправка, черные очки в любую погоду (аноним же) и ни одного шокающего или имеющего прочие черты донецкого говора. Наоборот, в 90% случаев - прекрасная центрально-московская речь. А шокает на Первом канале один Захарченка. За всю армию ДНР
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Можно в инете посмотреть украинские каналы и сравнить инфу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Обратите внимание на интервью Первого канала или РТР с анонимными "военными армии ДНР". Как правило видна прекрасная армейская выправка, черные очки в любую погоду (аноним же) и ни одного шокающего или имеющего прочие черты донецкого говора. Наоборот, в 90% случаев - прекрасная центрально-московская речь. А шокает на Первом канале один Захарченка. За всю армию ДНР
За Первый канал ничего не скажу... не видел
А вот за очки сразу вспомнилось... да и за речь тоже
https://www.youtube.com/watch?v=Ix9h4fAl0lY
Отсюда http://forum.watch.ru/showthread.php?t=111808&page=86
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