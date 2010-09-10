Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2688
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 6 минут назад

Может им лучше спасибо сказать за захват административных зданий, надругательство над госсимволами, сепаратизм и прочее? А если вспомнить про миллионы беженцев и обездоленных, пострадавших от этого конфликта?
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
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