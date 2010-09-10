Сообщение MrM » 6 минут назад

Может им лучше спасибо сказать за захват административных зданий, надругательство над госсимволами, сепаратизм и прочее? А если вспомнить про миллионы беженцев и обездоленных, пострадавших от этого конфликта?

Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.