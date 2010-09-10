Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Может им лучше спасибо сказать за захват административных зданий, надругательство над госсимволами, сепаратизм и прочее? А если вспомнить про миллионы беженцев и обездоленных, пострадавших от этого конфликта?
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Блокада Донбасса со стороны Украины.
... Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Такие вот убытки Где этот чертов счетовод... пан Вотрубо?
По данным Forbes, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось состояние Ахметова (с $2,3 млрд до $4,6 млрд), Боголюбова (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), Косюка (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), уменьшилось – Коломойского (с $1,3 млрд до $1,1 млрд) и Пинчука (с $1,2 млрд до $1,1 млрд).
Состояние Жеваго, по сравнению с 2014 годом, осталось на том же уровне – $1,2 млрд.
В то же время в Bloomberg Billionaires Index-500 нет ни одного представителя Украины: для попадания в рейтинг, данные которого обновляются ежедневно, состояние должно превышать $3,61 млрд.
По данным Bloomberg, состояние Ахметова составляет $3,49 млрд.
Осталось деду-сказочнику найти среди списка Порошенко и Яценюка...
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