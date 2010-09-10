ivanes писал(а): Блокада Донбасса со стороны Украины. ... Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.

По данным Forbes, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось состояние Ахметова (с $2,3 млрд до $4,6 млрд) , Боголюбова (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), Косюка (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), уменьшилось – Коломойского (с $1,3 млрд до $1,1 млрд) и Пинчука (с $1,2 млрд до $1,1 млрд).

Состояние Жеваго, по сравнению с 2014 годом, осталось на том же уровне – $1,2 млрд.



В то же время в Bloomberg Billionaires Index-500 нет ни одного представителя Украины: для попадания в рейтинг, данные которого обновляются ежедневно, состояние должно превышать $3,61 млрд.

По данным Bloomberg, состояние Ахметова составляет $3,49 млрд.