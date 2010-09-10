Сообщение ivanes » Вчера, 17:00

Без указа Президента, без Постановления Правительства.без решения Верховной Рады введены правила посещения Украины гражданами России.

Но по прилету в а/п Борисполь Вам надо знать.

1. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд ограничен. Пограничник и сотрудник СБУ вам устроят беседу.

2. Цель приезда.если Вы не попали под действие п.1. Две цели принимаются.а) командировка б) посещение родственников.

3. Командированные должны получить разрешение в консульстве Украины. Посещение родственников возможно при наличии правильно оформленного приглашения.

4. Все должны иметь денежные средства не менее 1000грн/день + 5000 грн дополнительно. Должен быть в наличии или забронирован билет обратно на указанное время пребывания.

Согласно межправительственным договоренностям граждане Украины могут посещать России без каких либо условий.

90 суток без регистрации по месту пребывания. Пограничник или служба миграционная выпишет миграционный лист и все.

Почему такая дискриминация? Это называется безвизовый режим между Украиной и Россией.