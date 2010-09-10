Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Может им лучше спасибо сказать за захват административных зданий, надругательство над госсимволами, сепаратизм и прочее? А если вспомнить про миллионы беженцев и обездоленных, пострадавших от этого конфликта?
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Блокада Донбасса со стороны Украины.
... Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Такие вот убытки Где этот чертов счетовод... пан Вотрубо?
По данным Forbes, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось состояние Ахметова (с $2,3 млрд до $4,6 млрд), Боголюбова (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), Косюка (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), уменьшилось – Коломойского (с $1,3 млрд до $1,1 млрд) и Пинчука (с $1,2 млрд до $1,1 млрд).
Состояние Жеваго, по сравнению с 2014 годом, осталось на том же уровне – $1,2 млрд.
В то же время в Bloomberg Billionaires Index-500 нет ни одного представителя Украины: для попадания в рейтинг, данные которого обновляются ежедневно, состояние должно превышать $3,61 млрд.
По данным Bloomberg, состояние Ахметова составляет $3,49 млрд.
Осталось деду-сказочнику найти среди списка Порошенко и Яценюка...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Бывший депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева около 11:30. Киллер застрелил его, когда мужчина выходил из здания отеля «Премьер Палас». Охранник Вороненкова открыл огонь и сумел ранить убийцу, но сам также пострадал.
Убитый Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб - ГПУ
"Акт государственного терроризма со стороны России": Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова.
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит днем 23 марта в фешенебельной центральной части Киева – у отеля Премьер-Палас. Беглого российского депутата застрелили, когда он вместе со свои охранником входил в отель - вероятно, из пистолета ТТ (он сейчас изъят как вещдок).
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1838544- ... nkova.html
Убитый Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб - ГПУ
"Акт государственного терроризма со стороны России": Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова.
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит днем 23 марта в фешенебельной центральной части Киева – у отеля Премьер-Палас. Беглого российского депутата застрелили, когда он вместе со свои охранником входил в отель - вероятно, из пистолета ТТ (он сейчас изъят как вещдок).
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1838544- ... nkova.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Убийца Вороненкова находится на грани смерти - Луценко
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
После высказывания президента следователь обязан следовать этой версии. Убийца расскажет и скончается.
Это отработанный прием. Хотя на видео убийца после ранения сам встает и полиция держит его под руки и уводит в машину. Крепко держится, но на " грани смерти" в столичной больнице. Нельзя спасать убийцу.
Что скажет охранник?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
После высказывания президента следователь обязан следовать этой версии. Убийца расскажет и скончается.
Это отработанный прием. Хотя на видео убийца после ранения сам встает и полиция держит его под руки и уводит в машину. Крепко держится, но на " грани смерти" в столичной больнице. Нельзя спасать убийцу.
Что скажет охранник?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Без указа Президента, без Постановления Правительства.без решения Верховной Рады введены правила посещения Украины гражданами России.
Но по прилету в а/п Борисполь Вам надо знать.
1. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд ограничен. Пограничник и сотрудник СБУ вам устроят беседу.
2. Цель приезда.если Вы не попали под действие п.1. Две цели принимаются.а) командировка б) посещение родственников.
3. Командированные должны получить разрешение в консульстве Украины. Посещение родственников возможно при наличии правильно оформленного приглашения.
4. Все должны иметь денежные средства не менее 1000грн/день + 5000 грн дополнительно. Должен быть в наличии или забронирован билет обратно на указанное время пребывания.
Согласно межправительственным договоренностям граждане Украины могут посещать России без каких либо условий.
90 суток без регистрации по месту пребывания. Пограничник или служба миграционная выпишет миграционный лист и все.
Почему такая дискриминация? Это называется безвизовый режим между Украиной и Россией.
Но по прилету в а/п Борисполь Вам надо знать.
1. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд ограничен. Пограничник и сотрудник СБУ вам устроят беседу.
2. Цель приезда.если Вы не попали под действие п.1. Две цели принимаются.а) командировка б) посещение родственников.
3. Командированные должны получить разрешение в консульстве Украины. Посещение родственников возможно при наличии правильно оформленного приглашения.
4. Все должны иметь денежные средства не менее 1000грн/день + 5000 грн дополнительно. Должен быть в наличии или забронирован билет обратно на указанное время пребывания.
Согласно межправительственным договоренностям граждане Украины могут посещать России без каких либо условий.
90 суток без регистрации по месту пребывания. Пограничник или служба миграционная выпишет миграционный лист и все.
Почему такая дискриминация? Это называется безвизовый режим между Украиной и Россией.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2004 г., 2, 20 февраля 2007 г.
Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории государства другой Стороны без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве, по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам
Перечень
документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Украины.
Перечень
документов граждан Украины для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Российской Федерации
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz4c9qUldlg
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2004 г., 2, 20 февраля 2007 г.
Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории государства другой Стороны без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве, по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам
Перечень
документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Украины.
Перечень
документов граждан Украины для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Российской Федерации
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz4c9qUldlg
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
По высказываниям чиновников всех уровнях власти Украина воюет с Россией за Донбасс.
Используя ст.6 соглашения государства в режиме войны не могут иметь безвизовый режим.
Это первая пощечина,вторая иск в МС ООН в Гааге. Терпи Россия!
1,5 млрд $ за Крым + 3,075 млрд $ за гособлигации получила Украина.
Используя ст.6 соглашения государства в режиме войны не могут иметь безвизовый режим.
Это первая пощечина,вторая иск в МС ООН в Гааге. Терпи Россия!
1,5 млрд $ за Крым + 3,075 млрд $ за гособлигации получила Украина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Убийца Вороненкова служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/24/03/2017/58 ... 7dda9c39cf
фамилия не указывается.дабы не проверили списки посещаемых граждан Украины Россию.
До сих пор слышатся взрывы на складе боеприпасов Балаклее.Порошенко обратился к НАТО за помощью.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/24/03/2017/58 ... 7dda9c39cf
фамилия не указывается.дабы не проверили списки посещаемых граждан Украины Россию.
До сих пор слышатся взрывы на складе боеприпасов Балаклее.Порошенко обратился к НАТО за помощью.
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