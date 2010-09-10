Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Может им лучше спасибо сказать за захват административных зданий, надругательство над госсимволами, сепаратизм и прочее? А если вспомнить про миллионы беженцев и обездоленных, пострадавших от этого конфликта?
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
Я думаю, что в любой стране мира за такое дают приблизительно аналогичные сроки, включая РФ. А если уж в богохранимой такие сроки за такие дела - кошерно, то и для Украины - мило и похвально.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Блокада Донбасса со стороны Украины.
... Нанести удар по олигарху Ахметову и его бизнесу. Последует рейдерских захват других предприятий
Все олигархи терпят убытки от майдана и АТО. Но Порошенко и прочие у власти богатеют.
Такие вот убытки Где этот чертов счетовод... пан Вотрубо?
По данным Forbes, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось состояние Ахметова (с $2,3 млрд до $4,6 млрд), Боголюбова (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), Косюка (с $1,3 млрд до $1,4 млрд), уменьшилось – Коломойского (с $1,3 млрд до $1,1 млрд) и Пинчука (с $1,2 млрд до $1,1 млрд).
Состояние Жеваго, по сравнению с 2014 годом, осталось на том же уровне – $1,2 млрд.
В то же время в Bloomberg Billionaires Index-500 нет ни одного представителя Украины: для попадания в рейтинг, данные которого обновляются ежедневно, состояние должно превышать $3,61 млрд.
По данным Bloomberg, состояние Ахметова составляет $3,49 млрд.
Осталось деду-сказочнику найти среди списка Порошенко и Яценюка...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Бывший депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева около 11:30. Киллер застрелил его, когда мужчина выходил из здания отеля «Премьер Палас». Охранник Вороненкова открыл огонь и сумел ранить убийцу, но сам также пострадал.
Убитый Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб - ГПУ
"Акт государственного терроризма со стороны России": Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова.
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит днем 23 марта в фешенебельной центральной части Киева – у отеля Премьер-Палас. Беглого российского депутата застрелили, когда он вместе со свои охранником входил в отель - вероятно, из пистолета ТТ (он сейчас изъят как вещдок).
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1838544- ... nkova.html
Убитый Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб - ГПУ
"Акт государственного терроризма со стороны России": Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова.
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит днем 23 марта в фешенебельной центральной части Киева – у отеля Премьер-Палас. Беглого российского депутата застрелили, когда он вместе со свои охранником входил в отель - вероятно, из пистолета ТТ (он сейчас изъят как вещдок).
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1838544- ... nkova.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Убийца Вороненкова находится на грани смерти - Луценко
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
После высказывания президента следователь обязан следовать этой версии. Убийца расскажет и скончается.
Это отработанный прием. Хотя на видео убийца после ранения сам встает и полиция держит его под руки и уводит в машину. Крепко держится, но на " грани смерти" в столичной больнице. Нельзя спасать убийцу.
Что скажет охранник?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/?quot
После высказывания президента следователь обязан следовать этой версии. Убийца расскажет и скончается.
Это отработанный прием. Хотя на видео убийца после ранения сам встает и полиция держит его под руки и уводит в машину. Крепко держится, но на " грани смерти" в столичной больнице. Нельзя спасать убийцу.
Что скажет охранник?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Без указа Президента, без Постановления Правительства.без решения Верховной Рады введены правила посещения Украины гражданами России.
Но по прилету в а/п Борисполь Вам надо знать.
1. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд ограничен. Пограничник и сотрудник СБУ вам устроят беседу.
2. Цель приезда.если Вы не попали под действие п.1. Две цели принимаются.а) командировка б) посещение родственников.
3. Командированные должны получить разрешение в консульстве Украины. Посещение родственников возможно при наличии правильно оформленного приглашения.
4. Все должны иметь денежные средства не менее 1000грн/день + 5000 грн дополнительно. Должен быть в наличии или забронирован билет обратно на указанное время пребывания.
Согласно межправительственным договоренностям граждане Украины могут посещать России без каких либо условий.
90 суток без регистрации по месту пребывания. Пограничник или служба миграционная выпишет миграционный лист и все.
Почему такая дискриминация? Это называется безвизовый режим между Украиной и Россией.
Но по прилету в а/п Борисполь Вам надо знать.
1. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд ограничен. Пограничник и сотрудник СБУ вам устроят беседу.
2. Цель приезда.если Вы не попали под действие п.1. Две цели принимаются.а) командировка б) посещение родственников.
3. Командированные должны получить разрешение в консульстве Украины. Посещение родственников возможно при наличии правильно оформленного приглашения.
4. Все должны иметь денежные средства не менее 1000грн/день + 5000 грн дополнительно. Должен быть в наличии или забронирован билет обратно на указанное время пребывания.
Согласно межправительственным договоренностям граждане Украины могут посещать России без каких либо условий.
90 суток без регистрации по месту пребывания. Пограничник или служба миграционная выпишет миграционный лист и все.
Почему такая дискриминация? Это называется безвизовый режим между Украиной и Россией.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2004 г., 2, 20 февраля 2007 г.
Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории государства другой Стороны без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве, по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам
Перечень
документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Украины.
Перечень
документов граждан Украины для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Российской Федерации
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz4c9qUldlg
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
(Москва, 16 января 1997 г.)
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2004 г., 2, 20 февраля 2007 г.
Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории государства другой Стороны без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве, по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 6
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действие отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, сохранения общественного порядка для охраны здоровья населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны будут заблаговременно извещать друг друга по дипломатическим каналам
Перечень
документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Украины.
Перечень
документов граждан Украины для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Российской Федерации
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz4c9qUldlg
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
По высказываниям чиновников всех уровнях власти Украина воюет с Россией за Донбасс.
Используя ст.6 соглашения государства в режиме войны не могут иметь безвизовый режим.
Это первая пощечина,вторая иск в МС ООН в Гааге. Терпи Россия!
1,5 млрд $ за Крым + 3,075 млрд $ за гособлигации получила Украина.
Используя ст.6 соглашения государства в режиме войны не могут иметь безвизовый режим.
Это первая пощечина,вторая иск в МС ООН в Гааге. Терпи Россия!
1,5 млрд $ за Крым + 3,075 млрд $ за гособлигации получила Украина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Убийца Вороненкова служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/24/03/2017/58 ... 7dda9c39cf
фамилия не указывается.дабы не проверили списки посещаемых граждан Украины Россию.
До сих пор слышатся взрывы на складе боеприпасов Балаклее.Порошенко обратился к НАТО за помощью.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/24/03/2017/58 ... 7dda9c39cf
фамилия не указывается.дабы не проверили списки посещаемых граждан Украины Россию.
До сих пор слышатся взрывы на складе боеприпасов Балаклее.Порошенко обратился к НАТО за помощью.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Убийца Вороненкова служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.
фамилия не указывается.дабы не проверили списки посещаемых граждан Украины Россию.
Дед уже на службе... даже не пошел в поликлинику А тем временем...
http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/d ... =121246606
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
заголовок."Китайцы официально претендуют на Байкал"
По тексту "Исследователи из Китая предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу."
По тексту "Исследователи из Китая предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу."
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ст 205
1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет, -
наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Ст 209
1. Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет, -
наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Ст 209
1. Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как заявил в эфире «Украинского радио» вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, украинские власти готовы принять российского представителя для участия в конкурсе, но не Юлию Самойлову, а другого представителя РФ, который не имеет проблем с украинским законодательством.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2254590.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Скоро гражданам Украины надо будет знать законодательство России. Особо экономического и миграционного законодательства.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2254590.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Скоро гражданам Украины надо будет знать законодательство России. Особо экономического и миграционного законодательства.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
История с Самойловой - либо косяк московских организаторов (нельзя было принимать участие в отборе кандидату, имеющему проблемы с законом в принимающей стране), либо сознательная провокация "кремлевских кураторов" (вызвать очередной приступ хохлосрача у скучающей публики в РФ).
Принимающая страна может отказать любому иностранцу, это ее суверенное право, достойное уважения. А уж нарушавшему законы принимающей страны - тем более.
Принимающая страна может отказать любому иностранцу, это ее суверенное право, достойное уважения. А уж нарушавшему законы принимающей страны - тем более.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Примерно 3 из 4 млн граждан Украины имеют нелады с миграционным и налоговым законодательствам России.
Нелегальное нахождение на территории России. Пересекли границу 4 млн чел. Купили патент или получили приглашение на работу не более 1 млн чел.Т.е 3 млн нелегалы. Пора депортировать.
Принимающая сторона должна принять меры к нарушителям. Это не певица одна,а 3 млн. Россия имеет суверенное право депортировать к границе эти 3 млн украинцев вне зависимости от срока пребывания на территории России.
Для легалов - водителей ОТ. Придется сдать экзамен для получения прав на вождение ОТ российского образца.
Нелегальное нахождение на территории России. Пересекли границу 4 млн чел. Купили патент или получили приглашение на работу не более 1 млн чел.Т.е 3 млн нелегалы. Пора депортировать.
Принимающая сторона должна принять меры к нарушителям. Это не певица одна,а 3 млн. Россия имеет суверенное право депортировать к границе эти 3 млн украинцев вне зависимости от срока пребывания на территории России.
Для легалов - водителей ОТ. Придется сдать экзамен для получения прав на вождение ОТ российского образца.
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