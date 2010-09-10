Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
глен писал(а):ФрекенСнорк писал(а):видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось-.
даже не знаю печалиться ли , что ни одного еврея там не нашлось...или радоваться
принять к сведению.
и проверить снаряжение арбориста- все ли в порядке.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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