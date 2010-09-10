Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ФрекенСнорк » Сегодня, 09:23

глен писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось-.

даже не знаю печалиться ли , что ни одного еврея там не нашлось...или радоваться :roll:

принять к сведению.
и проверить снаряжение арбориста- все ли в порядке. :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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