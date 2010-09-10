Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
глен писал(а):ФрекенСнорк писал(а):видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось-.
даже не знаю печалиться ли , что ни одного еврея там не нашлось...или радоваться
принять к сведению.
и проверить снаряжение арбориста- все ли в порядке.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ФрекенСнорк писал(а):бу-га-га...
имея, как тут многие в курсе, украинскую фамилию, могу таки отметить следующее-
дураки украинцы. Это ж такая возможность обстебать РФ - диву даешься!
то есть вот эта вот девочка в инвалидной коляске- это то, что сейчас есть РФ? это то лучшее, что она может выставить? то есть с руками-ногами тут уже никого не осталось? и далее в таком духе...и даже если Самойлова выиграет- это ж такая нагрузка на бюджет принимающей стороны...да еще в год выборов...
не, они таки дураки...видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось- им это предложить...
Конкурс евровидения - конкурс песни.а не исполнителя.
Мы же видели "женщину с бородой" и не соотносили её со страной. Кончита Вурст из Австрии.
1. Это потеря Союз Евротелевизионщиков от продажи права на трансляцию. 1-ый и Россия -1,24 не будут вести трансляцию с Украины
2.В.Робинович есть во власти Украины. "Украинский предприниматель, политический деятель, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в Президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
• Участникам запрещено появляться на сцене в непристойном виде и совершать действия провокационного характера. В песнях не должно содержаться политических высказываний, нецензурных выражений, рекламы.
http://russia.tv/article/show/article_id/10557
Из требований к исполнителю и к песне,которую исполняют участники евровидения.
Как же борода, политический текст о депортации?
http://russia.tv/article/show/article_id/10557
Из требований к исполнителю и к песне,которую исполняют участники евровидения.
Как же борода, политический текст о депортации?
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