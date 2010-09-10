ФрекенСнорк писал(а): бу-га-га...

имея, как тут многие в курсе, украинскую фамилию, могу таки отметить следующее-

дураки украинцы. Это ж такая возможность обстебать РФ - диву даешься!

то есть вот эта вот девочка в инвалидной коляске- это то, что сейчас есть РФ? это то лучшее, что она может выставить? то есть с руками-ногами тут уже никого не осталось? и далее в таком духе...и даже если Самойлова выиграет- это ж такая нагрузка на бюджет принимающей стороны...да еще в год выборов...

не, они таки дураки...видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось- им это предложить...