Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
глен писал(а):ФрекенСнорк писал(а):видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось-.
даже не знаю печалиться ли , что ни одного еврея там не нашлось...или радоваться
принять к сведению.
и проверить снаряжение арбориста- все ли в порядке.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ФрекенСнорк писал(а):бу-га-га...
имея, как тут многие в курсе, украинскую фамилию, могу таки отметить следующее-
дураки украинцы. Это ж такая возможность обстебать РФ - диву даешься!
то есть вот эта вот девочка в инвалидной коляске- это то, что сейчас есть РФ? это то лучшее, что она может выставить? то есть с руками-ногами тут уже никого не осталось? и далее в таком духе...и даже если Самойлова выиграет- это ж такая нагрузка на бюджет принимающей стороны...да еще в год выборов...
не, они таки дураки...видимо, ни одного еврея в тамошней власти не нашлось- им это предложить...
Конкурс евровидения - конкурс песни.а не исполнителя.
Мы же видели "женщину с бородой" и не соотносили её со страной. Кончита Вурст из Австрии.
1. Это потеря Союз Евротелевизионщиков от продажи права на трансляцию. 1-ый и Россия -1,24 не будут вести трансляцию с Украины
2.В.Робинович есть во власти Украины. "Украинский предприниматель, политический деятель, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в Президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
• Участникам запрещено появляться на сцене в непристойном виде и совершать действия провокационного характера. В песнях не должно содержаться политических высказываний, нецензурных выражений, рекламы.
http://russia.tv/article/show/article_id/10557
Из требований к исполнителю и к песне,которую исполняют участники евровидения.
Как же борода, политический текст о депортации?
http://russia.tv/article/show/article_id/10557
Из требований к исполнителю и к песне,которую исполняют участники евровидения.
Как же борода, политический текст о депортации?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Российский экономист Сергей Алексашенко:
«Я понимаю, что после этого решения (национализация) Путин должен будет их кормить, причем в большем объеме, чем до этого. До блокады, Украина, худо-бедно, но давала жителям работу, платила зарплату.
Сейчас, как я понимаю, из экономических связей осталась только выплата социальных пособий. Неизбежно на оккупированной части Донбасса будет расти социальное напряжение, потому что люди останутся без работы.
Предположим, российская власть призовет на Донбасс Усманова и потребует от него поставлять на местные предприятия руду. А кто за нее будет платить? В конце концов, один эшелон можно подарить, а дальше?
Предприятия будут делать сталь. Хорошо. А куда ее девать? Кому она нужна? И как это объяснить российским сталеварам, которые должны будут сократить свое производство? Это как в "12 стульях": "Остап знал, что ход e2-e4 не грозит ему никакими осложнениями, дальнейшее ему виделось в тумане". Так и здесь. Первый ход - послать руду - можно сделать, но что дальше? Что будет делать Путин с Донбассом, я не понимаю. Отдать его Украине он не может, потому что "отдать" - это признать свое поражение, сдать своих. Присоединить? Тоже не может, потому что вторую аннексию украинской территории ему не простят. Создать новую "Южную Осетию"? Но там бандитов и оружия поменьше, а тут же и того, и другого до фига, абсолютно неконтролируемая, неуправляемая территория, народа 2-3 миллиона, которых надо кормить», - отметил Алексашенко.
Это к вопросу о полном отсутствии у нашего руководства стратегического мышления.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://www.kommersant.ru/doc/3255793
Американская компания Westinghouse Electric, один из крупнейших в мире разработчиков и операторов реакторов для АЭС, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с процедурой, предусмотренной главой 11 кодекса США о банкротстве.
Кто будет обслуживать украинские АЭС ( реакторы)?
Американская компания Westinghouse Electric, один из крупнейших в мире разработчиков и операторов реакторов для АЭС, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с процедурой, предусмотренной главой 11 кодекса США о банкротстве.
Кто будет обслуживать украинские АЭС ( реакторы)?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Алексашин долго рулил экономикой и чего добился?
Пора бросить кормить регионы? Что скажет Алексашин вот на эти данные?
"Долги в регионах за услуги ЖКХ, включая задолженности за энергоносители - газ и электроэнергию - превысили 1 трлн рублей, если быть точным, то 1 трлн 86 млн рублей. Картина следующая: у нас около 270 млрд рублей в структуре долга - это долги собственников жилья перед управляющими компания, ТСЖ, энергетиками. Примерно равнозначная цифра - это долги самих управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Остальная сумма - это долги перед ресурсоснабжающими организациями и поставщиками таких энергоносителей как газа и электрической энергии, необходимых для выработки тепла и обеспечения потребителей водой", - рассказал он, пояснив, что объем долга за услуги ЖКХ на сегодня составляет одну четвертую оборота всей отрасли
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/3737452
Теперь управляющие компании смогут объединять требования к должникам по коммунальным платежам многоквартирного дома в пределах задолженности в 500 тысяч рублей. Получать эти долги будут уже не через судебное решение, что очень сложно и долго, а через судебный приказ.
Пора бросить кормить регионы? Что скажет Алексашин вот на эти данные?
"Долги в регионах за услуги ЖКХ, включая задолженности за энергоносители - газ и электроэнергию - превысили 1 трлн рублей, если быть точным, то 1 трлн 86 млн рублей. Картина следующая: у нас около 270 млрд рублей в структуре долга - это долги собственников жилья перед управляющими компания, ТСЖ, энергетиками. Примерно равнозначная цифра - это долги самих управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Остальная сумма - это долги перед ресурсоснабжающими организациями и поставщиками таких энергоносителей как газа и электрической энергии, необходимых для выработки тепла и обеспечения потребителей водой", - рассказал он, пояснив, что объем долга за услуги ЖКХ на сегодня составляет одну четвертую оборота всей отрасли
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/3737452
Теперь управляющие компании смогут объединять требования к должникам по коммунальным платежам многоквартирного дома в пределах задолженности в 500 тысяч рублей. Получать эти долги будут уже не через судебное решение, что очень сложно и долго, а через судебный приказ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В доме,в котором я живу.собственники квартир задолжали в феврале 2017г 228 859руб 53 коп.
Такие долги ежемесячные. Их на доску объявлений вывешивает управляющая компания ежемесячно, кроме того ежемесячно в почтовые ящики бросает долговые суммы и предупреждения. Долги продолжают быть.
Согласно нового закона могут отключить во всем доме электроэнергию,воду. Что скажет Алексашин?
Такие долги ежемесячные. Их на доску объявлений вывешивает управляющая компания ежемесячно, кроме того ежемесячно в почтовые ящики бросает долговые суммы и предупреждения. Долги продолжают быть.
Согласно нового закона могут отключить во всем доме электроэнергию,воду. Что скажет Алексашин?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
До блокады, Украина, худо-бедно, но давала жителям работу, платила зарплату. Алексашин
но 1,5% от зарплат в ДНЛР шло на АТО. НДС,НДФЛ,налог на прибыль,взносы в пенсионный фонд шли в казну Украины.
Работающие сами финансировали разрушения домов.убийства мирных жителей. Из казны ДНЛР не получали ничего.
Власти в Киеве не выплачивали пенсий и всю бюджетную систему этих непризнанных республик.
Что скажет на это Алесашин?
За 2016г в казну перечислено более 3 млрд грн + почти 70 млн грн в фонд АТО.
но 1,5% от зарплат в ДНЛР шло на АТО. НДС,НДФЛ,налог на прибыль,взносы в пенсионный фонд шли в казну Украины.
Работающие сами финансировали разрушения домов.убийства мирных жителей. Из казны ДНЛР не получали ничего.
Власти в Киеве не выплачивали пенсий и всю бюджетную систему этих непризнанных республик.
Что скажет на это Алесашин?
За 2016г в казну перечислено более 3 млрд грн + почти 70 млн грн в фонд АТО.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
За два года в бюджеты Украины Донбасс перечислил 36,8 млрд грн.
Вот такие данные опубликованы
2014г ДНЛР перечислил в госбюджет 8,9 млрд грн,в местные бюджеты Донецкой и Луганской областей.подконтрольные Киеву - 4,5 млрд грн, ЕСВ - 9,9 млрд грн.
В 2015г в госбюджет -5,1 млрд грн,местные -1,7 млрд грн,ЕСВ -3,1 млрд грн
За январь - май 2016г - в госбюджет -2,2 млрдгрн, местные - 0,7 млрд грн,ЕСВ -0,7 млрд грн
Покажите Алексашенко.
Вот такие данные опубликованы
2014г ДНЛР перечислил в госбюджет 8,9 млрд грн,в местные бюджеты Донецкой и Луганской областей.подконтрольные Киеву - 4,5 млрд грн, ЕСВ - 9,9 млрд грн.
В 2015г в госбюджет -5,1 млрд грн,местные -1,7 млрд грн,ЕСВ -3,1 млрд грн
За январь - май 2016г - в госбюджет -2,2 млрдгрн, местные - 0,7 млрд грн,ЕСВ -0,7 млрд грн
Покажите Алексашенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В мае 1993 — марте 1995 — заместитель министра финансов России, отвечал за макроэкономическую и налоговую политику, бухгалтерский учёт и переговоры с МВФ; с лета 1994 — за бюджетное планирование.
В декабре 1995 — сентябре 1998 — первый заместитель председателя Центрального банка России, отвечал за денежную и валютную политику, бухгалтерский учёт и систему расчетов, переговоры с МВФ. Вышел в отставку после назначения председателем ЦБ В. В. Геращенко в октябре 1998. Одновременно с работой в Минфине и Центральном банке был председателем Комиссии по аудиторской деятельности при президенте РФ. Являлся первым заместителем председателя Наблюдательного совета Сбербанка РФ (1996-1999), членом Наблюдательного совета банка ВТБ (1996-1998).
В конце октября 2013 Сергей Алексашенко внезапно улетел из России в США. Официальная цель — на стажировку в Джорджтаунском университете (Вашингтон).
Живёт в Вашингтоне, где ему нравится «атмосфера спокойствия, дружелюбия и безопасности». В отличие от Москвы, где, по мнению Алексашенко, постоянно чувствуется «гнёт агрессии и наэлектризованность»[1].
Алексашенко Сергей Владимирович Википедия - биография
В декабре 1995 — сентябре 1998 — первый заместитель председателя Центрального банка России, отвечал за денежную и валютную политику, бухгалтерский учёт и систему расчетов, переговоры с МВФ. Вышел в отставку после назначения председателем ЦБ В. В. Геращенко в октябре 1998. Одновременно с работой в Минфине и Центральном банке был председателем Комиссии по аудиторской деятельности при президенте РФ. Являлся первым заместителем председателя Наблюдательного совета Сбербанка РФ (1996-1999), членом Наблюдательного совета банка ВТБ (1996-1998).
В конце октября 2013 Сергей Алексашенко внезапно улетел из России в США. Официальная цель — на стажировку в Джорджтаунском университете (Вашингтон).
Живёт в Вашингтоне, где ему нравится «атмосфера спокойствия, дружелюбия и безопасности». В отличие от Москвы, где, по мнению Алексашенко, постоянно чувствуется «гнёт агрессии и наэлектризованность»[1].
Алексашенко Сергей Владимирович Википедия - биография
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вместо ожидавшейся российскими властями стабилизации курса на уровне 60–80 рублей за 1 доллар, который они считали экономически приемлемым, в течение 1992 года курс снизился со 110 до 414,5 рубля за 1 доллар, а к концу 1994 года – до 3350 рублей. Это, в свою очередь, стимулировало развитие инфляции.
Однако российское руководство не поддерживало подобные взгляды, а разделяло идеологические установки и методологические подходы МВФ и Всемирного банка. Е.Т. Гайдар на упреки в пособничестве МВФ отвечал: «Мы проводим нашу собственную экономическую политику и проводим ее не потому, что она нам диктуется, а потому, что мы сами считаем ее целесообразной. В целом она совпадает с политикой МВФ и поэтому пользуется поддержкой международного финансового сообщества».
Однако российское руководство не поддерживало подобные взгляды, а разделяло идеологические установки и методологические подходы МВФ и Всемирного банка. Е.Т. Гайдар на упреки в пособничестве МВФ отвечал: «Мы проводим нашу собственную экономическую политику и проводим ее не потому, что она нам диктуется, а потому, что мы сами считаем ее целесообразной. В целом она совпадает с политикой МВФ и поэтому пользуется поддержкой международного финансового сообщества».
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