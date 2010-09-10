Российский экономист Сергей Алексашенко:



«Я понимаю, что после этого решения (национализация) Путин должен будет их кормить, причем в большем объеме, чем до этого. До блокады, Украина, худо-бедно, но давала жителям работу, платила зарплату.



Сейчас, как я понимаю, из экономических связей осталась только выплата социальных пособий. Неизбежно на оккупированной части Донбасса будет расти социальное напряжение, потому что люди останутся без работы.



Предположим, российская власть призовет на Донбасс Усманова и потребует от него поставлять на местные предприятия руду. А кто за нее будет платить? В конце концов, один эшелон можно подарить, а дальше?



Предприятия будут делать сталь. Хорошо. А куда ее девать? Кому она нужна? И как это объяснить российским сталеварам, которые должны будут сократить свое производство? Это как в "12 стульях": "Остап знал, что ход e2-e4 не грозит ему никакими осложнениями, дальнейшее ему виделось в тумане". Так и здесь. Первый ход - послать руду - можно сделать, но что дальше? Что будет делать Путин с Донбассом, я не понимаю. Отдать его Украине он не может, потому что "отдать" - это признать свое поражение, сдать своих. Присоединить? Тоже не может, потому что вторую аннексию украинской территории ему не простят. Создать новую "Южную Осетию"? Но там бандитов и оружия поменьше, а тут же и того, и другого до фига, абсолютно неконтролируемая, неуправляемая территория, народа 2-3 миллиона, которых надо кормить», - отметил Алексашенко.