Вместе разбираем враньё об Украине

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 10:39

Разбавлю скучные дедовские выкладки с кучей цифр... он все равно их не понимает :mrgreen: а всех ими мучает

А у Петра Ляксеича вона чо :lol: :lol: :lol: склероз, да... провалы в памяти

Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638

Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го века.
В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet.


И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь :oops:
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь :roll:

Белый пушистый1.jpeg


И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой

Белый пушистый2.jpeg


Белый пушистый3.jpeg


130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 41 минуту назад

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