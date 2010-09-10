Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Разбавлю скучные дедовские выкладки с кучей цифр... он все равно их не понимает а всех ими мучает
А у Петра Ляксеича вона чо склероз, да... провалы в памяти
Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638
И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь
И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой
130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
А у Петра Ляксеича вона чо склероз, да... провалы в памяти
Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638
Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го века.
В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet.
И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь
И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой
130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
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