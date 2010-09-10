Сообщение ivanes » 23 минуты назад

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Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.

Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк – 393 фунта стерлинга.

На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.

Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 г. в., стоимость не указана), а его жена — автомобилем Jaguar XF 2008 г. в. (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).

В собственности Порошенко до сих пор остается Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и связанные с ней компании «РошенТранс» и «Рошен».



Марина Порошенко в 2016 году заплатила 11 тыс. 700 евро за пользование жилым помещением фирме Feruvita S.L. в Испании, которая согласно декларации, принадлежит Порошенко.



Среди расходов Порошенко также указано 6 платежей от 557000 до 609000 грн. каждый за обучение.