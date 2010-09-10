Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Разбавлю скучные дедовские выкладки с кучей цифр... он все равно их не понимает а всех ими мучает
А у Петра Ляксеича вона чо склероз, да... провалы в памяти
Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638
И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь
И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой
130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
А у Петра Ляксеича вона чо склероз, да... провалы в памяти
Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638
Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го века.
В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet.
И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь
И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой
130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
добавлю
Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.
Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк – 393 фунта стерлинга.
На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.
Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 г. в., стоимость не указана), а его жена — автомобилем Jaguar XF 2008 г. в. (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).
В собственности Порошенко до сих пор остается Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и связанные с ней компании «РошенТранс» и «Рошен».
Марина Порошенко в 2016 году заплатила 11 тыс. 700 евро за пользование жилым помещением фирме Feruvita S.L. в Испании, которая согласно декларации, принадлежит Порошенко.
Среди расходов Порошенко также указано 6 платежей от 557000 до 609000 грн. каждый за обучение.
Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.
Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк – 393 фунта стерлинга.
На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.
Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 г. в., стоимость не указана), а его жена — автомобилем Jaguar XF 2008 г. в. (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).
В собственности Порошенко до сих пор остается Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и связанные с ней компании «РошенТранс» и «Рошен».
Марина Порошенко в 2016 году заплатила 11 тыс. 700 евро за пользование жилым помещением фирме Feruvita S.L. в Испании, которая согласно декларации, принадлежит Порошенко.
Среди расходов Порошенко также указано 6 платежей от 557000 до 609000 грн. каждый за обучение.
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