Вместе разбираем враньё об Украине

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 10:39

Разбавлю скучные дедовские выкладки с кучей цифр... он все равно их не понимает :mrgreen: а всех ими мучает

А у Петра Ляксеича вона чо :lol: :lol: :lol: склероз, да... провалы в памяти

Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638

Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го века.
В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet.


И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь :oops:
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь :roll:

Белый пушистый1.jpeg


И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой

Белый пушистый2.jpeg


Белый пушистый3.jpeg


130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5625
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 23 минуты назад

добавлю
Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.
Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк – 393 фунта стерлинга.
На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.
Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 г. в., стоимость не указана), а его жена — автомобилем Jaguar XF 2008 г. в. (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).
В собственности Порошенко до сих пор остается Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и связанные с ней компании «РошенТранс» и «Рошен».

Марина Порошенко в 2016 году заплатила 11 тыс. 700 евро за пользование жилым помещением фирме Feruvita S.L. в Испании, которая согласно декларации, принадлежит Порошенко.

Среди расходов Порошенко также указано 6 платежей от 557000 до 609000 грн. каждый за обучение.
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