Сообщение ivanes » 39 минут назад

Глава фонда Алексей Навальный утверждает, что все свое тайное имущество Медведев купил на взятки от олигархов и кредиты от государственных банков.Фонд нашел письма с информацией об одежде и обуви, которую Медведев заказывал в интернет-магазинах, и нашел фотографии, на которых премьер одет именно в эту одежду и обувь.При этом заказы доставляли не самому премьер-министру, а его доверенному — бизнесмену Владимиру Дьяченко, который ранее отрицал свою связь с политиком. Со слов Навального, Дьяченко также обслуживает секретные активы Медведева.На фонд "ДАР"до недавнего времени была записана тайная дача Медведева в Плесе, в резиденции размером с три Кремля есть три вертолетные площадки, усадьба 1775 года, лыжный спуск и другие постройки.Также ФБК нашел у Медведева виноградник «Скалистый берег» в Анапе, две яхты, записанные на офшор, виноградник и замок в итальянской Тоскане и дореволюционный особняк в Петербурге, который отреставрировали в элитный клубный дом на 29 квартир. В некоторых из них есть собственные лифты для автомобилей, а также закрытые бассейны, спа-комплексы и антикварная лепнина. Домом частично владеет фонд «Дар», возглавляемый тем же Елисеевым.Опять нет прямых улик.