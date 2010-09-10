Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Разбавлю скучные дедовские выкладки с кучей цифр... он все равно их не понимает а всех ими мучает
А у Петра Ляксеича вона чо склероз, да... провалы в памяти
Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638
И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь
И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой
130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
А у Петра Ляксеича вона чо склероз, да... провалы в памяти
Читаею статейку на ВВС http://www.bbc.com/russian/news-39462638
Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го века.
В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet.
И все бы ничего, ну да, много, дорого - богато.. но ведь
Забыл, забыл, красавчик... белый и пушистый ... или потерял в Виннице... ну ведь не продал же, надеюсь
И не Patek Phillip и не Breguet... а вот такое вот себе... простенькое Hubllot, на резиночке на белой
130 000 бакинских http://watches-master.com/watches/hublo ... ited_11743
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
добавлю
Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.
Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк – 393 фунта стерлинга.
На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.
Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 г. в., стоимость не указана), а его жена — автомобилем Jaguar XF 2008 г. в. (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).
В собственности Порошенко до сих пор остается Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и связанные с ней компании «РошенТранс» и «Рошен».
Марина Порошенко в 2016 году заплатила 11 тыс. 700 евро за пользование жилым помещением фирме Feruvita S.L. в Испании, которая согласно декларации, принадлежит Порошенко.
Среди расходов Порошенко также указано 6 платежей от 557000 до 609000 грн. каждый за обучение.
Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.
Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк – 393 фунта стерлинга.
На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.
Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 г. в., стоимость не указана), а его жена — автомобилем Jaguar XF 2008 г. в. (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).
В собственности Порошенко до сих пор остается Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и связанные с ней компании «РошенТранс» и «Рошен».
Марина Порошенко в 2016 году заплатила 11 тыс. 700 евро за пользование жилым помещением фирме Feruvita S.L. в Испании, которая согласно декларации, принадлежит Порошенко.
Среди расходов Порошенко также указано 6 платежей от 557000 до 609000 грн. каждый за обучение.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Согласно поданной декларации, нажитое «непосильным» трудом Порошенко составляет 99 компаний! Среди них: крупнейший завод «Ленинская кузня», три телерадиокомпании, две страховых компании, «Международный инвестиционный банк», несколько кондитерских фабрик. Ряд фирм оформленных в собственность президента Украины зарегистрирован за рубежом и в оффшорах.
Как известно, у Президента есть собственная вилла в испанском городе Марбелья. В частности, здесь он провел 8 марта и майские праздники.
Согласно декларации Президента, никакой недвижимости в Испании у него нет. В то же время в Испании он задекларировал две компании: "Centris Limited" и "Feruvita S.L.".
Майдан молчит о проказах Президента. Идет борьба с коррупцией по всему фронту.
Как известно, у Президента есть собственная вилла в испанском городе Марбелья. В частности, здесь он провел 8 марта и майские праздники.
Согласно декларации Президента, никакой недвижимости в Испании у него нет. В то же время в Испании он задекларировал две компании: "Centris Limited" и "Feruvita S.L.".
Майдан молчит о проказах Президента. Идет борьба с коррупцией по всему фронту.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Экс-премьер Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк подал декларацию о доходах за 2016 год.
Согласно данным документа, Яценюк располагает более $1 млн на банковских счетах и более $500 тыс. наличными. Кроме того, в собственности украинского экс-премьера есть коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку «Арсеній».
Яценюк задекларировал 1 966 333 гривен как доход за 2015 год - из них 81,7 тыс. гривен заработной платы. Кроме того, доход членов семьи - еще 1 134 066 грн. Дела у политика идут неплохо - Арсений Петрович заработал на 800 тысяч гривен больше, чем в 2014 году - тогда его доход составил 1 147 352 грн.
В декларации политика значится весьма солидный список недвижимости: земельный участок площадью 3 031 кв.м., дом на 343 кв.м, три квартиры (224 кв.м., 83 кв.м. и 34 кв.м.) и "садовый" домик на 114 кв.м.
В декларации Арсения Яценюка также указаны два элитных авто: Mercedes S 2010 года и Range Rover 2012 года.
Согласно данным документа, Яценюк располагает более $1 млн на банковских счетах и более $500 тыс. наличными. Кроме того, в собственности украинского экс-премьера есть коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку «Арсеній».
Яценюк задекларировал 1 966 333 гривен как доход за 2015 год - из них 81,7 тыс. гривен заработной платы. Кроме того, доход членов семьи - еще 1 134 066 грн. Дела у политика идут неплохо - Арсений Петрович заработал на 800 тысяч гривен больше, чем в 2014 году - тогда его доход составил 1 147 352 грн.
В декларации политика значится весьма солидный список недвижимости: земельный участок площадью 3 031 кв.м., дом на 343 кв.м, три квартиры (224 кв.м., 83 кв.м. и 34 кв.м.) и "садовый" домик на 114 кв.м.
В декларации Арсения Яценюка также указаны два элитных авто: Mercedes S 2010 года и Range Rover 2012 года.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в 2016 году составила 281 тыс. грн, а его годовой доход включает также проценты по депозитам, размещенные в украинских банках в размере 154 тыс. грн.
Значительная часть дохода премьера за 2016 г. получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, доходы его жены за 2016 г. составили 1,63 млн грн, из которых 1,4 млн грн — доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.
За год разбогател на 16 млн грн.
Глава правительства получил 11,130 млн грн. от продажи имущества. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн.
В Секретариате Кабмина отмечают, что из полученных доходов Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 млн грн налогов.
Значительная часть дохода премьера за 2016 г. получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, доходы его жены за 2016 г. составили 1,63 млн грн, из которых 1,4 млн грн — доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.
За год разбогател на 16 млн грн.
Глава правительства получил 11,130 млн грн. от продажи имущества. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн.
В Секретариате Кабмина отмечают, что из полученных доходов Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 млн грн налогов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в 2016 году составила
Несоответствие заработной платы Дмитрия Медведева и его богатств, которым позавидовал бы халиф Гарун-аль-Рашид, вызвала новую волну протестной активности в РФ. Гройсман "отдыхает"?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM
факты на форум.Иначе вранье. Как и у Навального.
факты на форум.Иначе вранье. Как и у Навального.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Проверить данные ФБК «Ведомостям» не удалось: онлайн-базы Росреестра в 2017 г. так и не заработали. По доступным данным, участок земли на Рублевке площадью 2,8 га, где находится особняк, действительно был продан в 2010 г. Второй участок с прудом площадью 1,4 га поменял владельца в июле 2013 г., тогда же был продан и соседний участок в 507 кв. м.
В 2014 г. «Новая газета» и «Собеседник» со ссылкой на данные Росреестра написали, что в 2010 г. «Евразию» приобрел «Соцгоспроект», но выяснить, кто и за сколько продал ему усадьбу, им не удалось. Позже, по данным «Собеседника», половину участка фонд продал Людмиле Смоленской, которую издание называло родственницей экс-банкира Александра .
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал в четверг большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды (см. врез). По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.
http://www.vedomosti.ru/politics/articl ... -medvedeva
Одни ЯКОБЫ
В 2014 г. «Новая газета» и «Собеседник» со ссылкой на данные Росреестра написали, что в 2010 г. «Евразию» приобрел «Соцгоспроект», но выяснить, кто и за сколько продал ему усадьбу, им не удалось. Позже, по данным «Собеседника», половину участка фонд продал Людмиле Смоленской, которую издание называло родственницей экс-банкира Александра .
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал в четверг большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды (см. врез). По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.
http://www.vedomosti.ru/politics/articl ... -medvedeva
Одни ЯКОБЫ
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава фонда Алексей Навальный утверждает, что все свое тайное имущество Медведев купил на взятки от олигархов и кредиты от государственных банков.
Фонд нашел письма с информацией об одежде и обуви, которую Медведев заказывал в интернет-магазинах, и нашел фотографии, на которых премьер одет именно в эту одежду и обувь.
При этом заказы доставляли не самому премьер-министру, а его доверенному — бизнесмену Владимиру Дьяченко, который ранее отрицал свою связь с политиком. Со слов Навального, Дьяченко также обслуживает секретные активы Медведева.
На фонд "ДАР"до недавнего времени была записана тайная дача Медведева в Плесе, в резиденции размером с три Кремля есть три вертолетные площадки, усадьба 1775 года, лыжный спуск и другие постройки.
Также ФБК нашел у Медведева виноградник «Скалистый берег» в Анапе, две яхты, записанные на офшор, виноградник и замок в итальянской Тоскане и дореволюционный особняк в Петербурге, который отреставрировали в элитный клубный дом на 29 квартир. В некоторых из них есть собственные лифты для автомобилей, а также закрытые бассейны, спа-комплексы и антикварная лепнина. Домом частично владеет фонд «Дар», возглавляемый тем же Елисеевым.
https://snob.ru/selected/entry/121237
Опять нет прямых улик.
Фонд нашел письма с информацией об одежде и обуви, которую Медведев заказывал в интернет-магазинах, и нашел фотографии, на которых премьер одет именно в эту одежду и обувь.
При этом заказы доставляли не самому премьер-министру, а его доверенному — бизнесмену Владимиру Дьяченко, который ранее отрицал свою связь с политиком. Со слов Навального, Дьяченко также обслуживает секретные активы Медведева.
На фонд "ДАР"до недавнего времени была записана тайная дача Медведева в Плесе, в резиденции размером с три Кремля есть три вертолетные площадки, усадьба 1775 года, лыжный спуск и другие постройки.
Также ФБК нашел у Медведева виноградник «Скалистый берег» в Анапе, две яхты, записанные на офшор, виноградник и замок в итальянской Тоскане и дореволюционный особняк в Петербурге, который отреставрировали в элитный клубный дом на 29 квартир. В некоторых из них есть собственные лифты для автомобилей, а также закрытые бассейны, спа-комплексы и антикварная лепнина. Домом частично владеет фонд «Дар», возглавляемый тем же Елисеевым.
https://snob.ru/selected/entry/121237
Опять нет прямых улик.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Жители Новосибирска оплачивают своим ЖКХ-тарифом итальянскую виллу и всю красивую жизнь министра. Тезоро У российского министра в Тоскане обнаружили "Сокровище" стоимостью 13 млн долларов Навальный Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование - об имуществе министра правительства России по делам "открытого правительства" Михаила Абызова. "Никто не понимает, что такое "открытое правительство" и зачем оно, но Михаил - всамделишний министр. Зарплата, машина, аппарат, все дела. И так случилось, что есть у него замечательное итальянское поместье. Он его, впрочем, и не скрывает. А поместье это тоже, как бы ни было смешно, висит в том же конгломерате фирм и компаний, где и новосибирская энергетика", - отметил Навальный. По данным расследования, Абызову принадлежит холдингу "Ру-ком", который в свою очередь владеет фирмой "Сибэко" - монополистом на рынке ЖКЖ в Новосибирской области.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/navalnyy-nashel-v-to ... 2404_.html
М.Обызов = Д.Медведев?
Опять мимо.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/navalnyy-nashel-v-to ... 2404_.html
М.Обызов = Д.Медведев?
Опять мимо.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это просто праздник какой-то (с)... считает пианист Гаврилов
Но я знаю, что такое этот... безвиз.
Во-первых, это невероятное мужество Европы. Потому что они прекрасно знают, что с украинскими паспортами хлынут сотни тысяч путинских агентов через украинскую границу...
Это в основном рассчитано на молодое поколение... Я просто помню, когда я маленький еще совсем в Германии был, студентом. Я помню, что там на коленях стояли, мостили руками немецкие автобаны – знаете, кто это был? Итальянцы. Тогда турок еще не было. Тогда итальянцы были полностью без хлеба, без виз. Прошло 40 лет, теперь турки мостят дороги, а итальянцы забурели. Но то, что ребята смогут сесть на велик и прокатиться в Лиссабон, – это грандиозно.
Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это фантастически важно и какое это грандиозное доверие мирового сообщества к вам"
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2448
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):Это просто праздник какой-то (с)... считает пианист ГавриловНо я знаю, что такое этот... безвиз. @я маленький еще совсем в Германии был, студентом. Я помню, что там на коленях стояли, мостили руками немецкие автобаны – знаете, кто это был? Итальянцы. Тогда турок еще не было. Тогда итальянцы были полностью без хлеба, без виз. Прошло 40 лет…
Стар, видать, этот пианист, как Николс Турки в Германии (в Западной — в Восточной все больше вьетнамцы, кубинцы и африканцы в ассортименте) массово появились аж с самого начала 60-х и именно с официально приглашенных в Deutschland как бы «на время» турецкоподанных пошел гулять сначала по Германии, а затем и по миру термин Gastarbeiter. И, если еще будучи студентом, пианист помнит Германию без турок (западную? кто ж его туда «студентить»-то выпустил?), то годков-то ему сейчас, пожалуй, уже под семьдесят. Мощеный автобан, кстати, тоже перл еще тот — но спишем это на почтенный возраст служителя муз
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Walker писал(а):Стар, видать, этот пианист, как Николс Турки в Германии (в Западной — в Восточной все больше вьетнамцы, кубинцы и африканцы в ассортименте) массово появились аж с самого начала 60-х и именно с официально приглашенных в Deutschland как бы «на время» турецкоподанных пошел гулять сначала по Германии, а затем и по миру термин Gastarbeiter. И, если еще будучи студентом, пианист помнит Германию без турок (западную? кто ж его туда «студентить»-то выпустил?), то годков-то ему сейчас, пожалуй, уже под семьдесят. Мощеный автобан, кстати, тоже перл еще тот — но спишем это на почтенный возраст служителя муз
А вот и нет... спишем не на возраст, а на бурную евоную фантазию. Товарисч 1955 года выпуска
Он просто видит мир иначе... черный клавиш, белый клавиш
По словам Гаврилова, он якобы был подвергнут принудительному психиатрическому лечению и домашнему аресту, находился под постоянным наблюдением КГБ, в милиции ему показали подготовленную государственную информацию о его смерти в результате несчастного случая...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
США и страны НАТО поддержали атаку на базу ВВС Сирии. нарушение международного права на лицо.
Пора бы США и странам НАТО забыть ситуацию с Крымом.Одним можно нарушать,а против других введем санкции. Пора Украине забыть про страну -агрессор,а России ввести пару общевойсковых армий в Донбасс? Что скажут страны НАТО?
Пора бы США и странам НАТО забыть ситуацию с Крымом.Одним можно нарушать,а против других введем санкции. Пора Украине забыть про страну -агрессор,а России ввести пару общевойсковых армий в Донбасс? Что скажут страны НАТО?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Walker писал(а):Шварц писал(а):Это просто праздник какой-то (с)... считает пианист Гаврилов
Стар, видать, этот пианист, как Николс
Жили и печатался в советских журналах А.Солженицын.На ул.Урицкого.Ни КГБ,ни милиция его не трогали.
Но однажды он ярко высказался по поводу выборов в ВС РСФСР. Он высказался ярко агитатору,который обязан обеспечить явку избирателей. С этого момента А.Солженицын стал нелюбим КГБ и милицией. Пришлось скрываться в Подмосковье.
Он такой же пианист как Гаврилов. Не сиделось провинциальному писателю в Рязани. Чуть раньше он накрапал на директора РЗЭПа.Будто он отобрал здание Электровакуумного техникума. Он не удосужился просмотреть архивы об этом здании. Рязанский Совнархоз начал финансирование строительство. С разгоном Совнархоза финансирование перешло в министерство Высшего и среднетехнического образования РСФСР,потом СССР. в 1958г прекратилось финансирование вообще. Постановлением Совмина СССР образуется Научно-исследовательский институт в области газоразрядных приборов с выводом из НИИ Исток г.Фрязино отдела в этой области. Передается недострой в конце 1959г. Набранные молодые специалисты приступили к достройки.они помогали строителям. Этот НИИ подчинен госкомитету Радиоэлектронии при Совмине СССР. Госкомитет начал финансирование строительства здания,что рядом и окончил его в 1961г.Это здание техникума и ныне.Но доска об отнятии здания по рассказу Солженицына висит до сих пор на здании колледжа.
Не выступи тогда и не было бы гонения. Сколько неточностей в его,Солженицына романах,повестях и рассказах.
Скажем в шарашках создали взрыватель снарядов зениток.Иначе они падали на головы населения при промахе. В шарашках создавались самолеты и др. виды вооружения. Там снабжение было на высоте. Не нынешним временам.
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