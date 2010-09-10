Сообщение ivanes » Сегодня, 16:31

Walker писал(а): Шварц писал(а): Это просто праздник какой-то (с)... считает Это просто праздник какой-то (с)... считает пианист Гаврилов

Стар, видать, этот пианист, как Николс Стар, видать, этот пианист, как Николс

Жили и печатался в советских журналах А.Солженицын.На ул.Урицкого.Ни КГБ,ни милиция его не трогали.Но однажды он ярко высказался по поводу выборов в ВС РСФСР. Он высказался ярко агитатору,который обязан обеспечить явку избирателей. С этого момента А.Солженицын стал нелюбим КГБ и милицией. Пришлось скрываться в Подмосковье.Он такой же пианист как Гаврилов. Не сиделось провинциальному писателю в Рязани. Чуть раньше он накрапал на директора РЗЭПа.Будто он отобрал здание Электровакуумного техникума. Он не удосужился просмотреть архивы об этом здании. Рязанский Совнархоз начал финансирование строительство. С разгоном Совнархоза финансирование перешло в министерство Высшего и среднетехнического образования РСФСР,потом СССР. в 1958г прекратилось финансирование вообще. Постановлением Совмина СССР образуется Научно-исследовательский институт в области газоразрядных приборов с выводом из НИИ Исток г.Фрязино отдела в этой области. Передается недострой в конце 1959г. Набранные молодые специалисты приступили к достройки.они помогали строителям. Этот НИИ подчинен госкомитету Радиоэлектронии при Совмине СССР. Госкомитет начал финансирование строительства здания,что рядом и окончил его в 1961г.Это здание техникума и ныне.Но доска об отнятии здания по рассказу Солженицына висит до сих пор на здании колледжа.Не выступи тогда и не было бы гонения. Сколько неточностей в его,Солженицына романах,повестях и рассказах.Скажем в шарашках создали взрыватель снарядов зениток.Иначе они падали на головы населения при промахе. В шарашках создавались самолеты и др. виды вооружения. Там снабжение было на высоте. Не нынешним временам.