Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем нет состава преступления. Теперь мужчина мог вернуться в Россию. Он начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций рассказов сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына поддерживал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение главы государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе попал под запрет.
Они заключили официальный брак весной 1940 года, но вместе пробыли недолго: сначала война, а затем и арест писателя не дали супругам возможности на счастье. В 1948 году после многократных убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. Однако когда его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и снова расписались.
Он очень тяжело болел – сказались последствия тюремных лагерей и отравления ядом при покушении. К тому же Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. В результате работоспособной у него осталась только одна рука.
Умер Александр Солженицын от острой сердечной недостаточности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.
https://24smi.org/celebrity/3579-aleksa ... itsyn.html
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем нет состава преступления. Теперь мужчина мог вернуться в Россию. Он начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций рассказов сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына поддерживал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение главы государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе попал под запрет.
Они заключили официальный брак весной 1940 года, но вместе пробыли недолго: сначала война, а затем и арест писателя не дали супругам возможности на счастье. В 1948 году после многократных убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. Однако когда его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и снова расписались.
Он очень тяжело болел – сказались последствия тюремных лагерей и отравления ядом при покушении. К тому же Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. В результате работоспособной у него осталась только одна рука.
Умер Александр Солженицын от острой сердечной недостаточности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.
https://24smi.org/celebrity/3579-aleksa ... itsyn.html
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак.
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.
Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/s/solzhen ... z4de8V5Q91
Точнее в среднюю школу №2.Преподавал астрономию.математиков в школе было два. Бельцов и Севастьянов,завуч.
Я эту школу окончил и кое-что знаю.
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.
Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/s/solzhen ... z4de8V5Q91
Точнее в среднюю школу №2.Преподавал астрономию.математиков в школе было два. Бельцов и Севастьянов,завуч.
Я эту школу окончил и кое-что знаю.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Средняя продолжительность жизни для мужчин в 2008г 63 года в 2008г.
теперь об аресте и о местах отбывания срока.
В августе направлен в лагерь в Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе (сейчас — площадь Гагарина).
В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине (на северной окраине Москвы). Там он работал по специальности — математиком.
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=827
Где лагеря? Загорск - оптико-механический завод.
Вот здание на Циолковского строили зэки. Напротив здания РГРТУ и рядом с храмом.
теперь об аресте и о местах отбывания срока.
В августе направлен в лагерь в Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе (сейчас — площадь Гагарина).
В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине (на северной окраине Москвы). Там он работал по специальности — математиком.
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=827
Где лагеря? Загорск - оптико-механический завод.
Вот здание на Циолковского строили зэки. Напротив здания РГРТУ и рядом с храмом.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Когда сам нарываешься,то на себя пинай за все не удачи.
Он ,Солженицын был в Караганде (Карлаг) и Акмолинске.Потом на Кавказе.Экибастузский бассейн разрабатывался сразу после ВОВ.
Да я не возражаю... пинайте себя изо всех сил... слова о пощаде не услышите
Такое впечатление, что вы вместе с ним сидели... или даже за него.
ivanes писал(а):Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
Экибастуз, дедушка, в головном мозге... об этом пишут в вашей любимой Википедии, в том самом источнике знаний, откуда вы так беззастенчиво тырите целые блоки и абзацы вместе со сносками... т.е. с особым цинизмом
19 мая 1950 года Солженицын из-за размолвки с начальством «шарашки» был этапирован в Бутырскую тюрьму, откуда в августе был направлен в Степлаг — в особый лагерь в Экибастузе. Почти треть своего срока заключения — с августа 1950 по февраль 1953 года — Александр Исаевич отбыл на севере Казахстана. В лагере был на общих работах,
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Кстати , навестил онкоцентр в Ташкенте писатель не напрасно - после этого его история болезни из регистратуры испарилась.. Теперь можно только гадать - что за опухоль была, и каковы назначения - дозы лучевого облучения, уколы химиотерапии. Увы! это уже не восстановить.."
В последних числaх янвaря Сaня лёг в больницу. Оперировaли его 12 феврaля, под местной aнестезией. Врaчи рaзъяснили ему, что "опухоль не имелa спaек с окружaющими ткaнями, сохрaнялa до сaмого моментa оперaции подвижность и кaпсуловидную зaмкнутость и поэтому не моглa дaть метaстaзов". Тaк писaл сaм Сaня. "Поэтому основaний для дaльнейших беспокойств, кaк уверяют врaчи, нет".
Это выдержка из книги воспоминаний первой жены Солженицына - Натальи Решетовской.
Журналист пишет : «Его злокачественная опухоль не была операбельна, и медики предложили пройти курс лучевой терапии в городе Ташкенте, где применялись новые методики лечения больных раком.»
http://politrussia.com/politkasha/edino ... itsyn-392/
В последних числaх янвaря Сaня лёг в больницу. Оперировaли его 12 феврaля, под местной aнестезией. Врaчи рaзъяснили ему, что "опухоль не имелa спaек с окружaющими ткaнями, сохрaнялa до сaмого моментa оперaции подвижность и кaпсуловидную зaмкнутость и поэтому не моглa дaть метaстaзов". Тaк писaл сaм Сaня. "Поэтому основaний для дaльнейших беспокойств, кaк уверяют врaчи, нет".
Это выдержка из книги воспоминаний первой жены Солженицына - Натальи Решетовской.
Журналист пишет : «Его злокачественная опухоль не была операбельна, и медики предложили пройти курс лучевой терапии в городе Ташкенте, где применялись новые методики лечения больных раком.»
http://politrussia.com/politkasha/edino ... itsyn-392/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дедушка, а что... Экибастуз таки не лечится?
Украина проходит красой нитью в произведениях Солженицына?
Украина проходит красой нитью в произведениях Солженицына?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Стар, видать, этот пианист, как Николс Walker
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц,вы попались на незнании всех прибамбасов и приключений А.И.Солженицына.Вас просветил чуть.
Теперь будете знать о пребывании в Экибастузе,Гулаге.раковом корпусе и школе №2-Гимназии г. Рязани. Щоковая терапия стоила России в 1000 тонн золота.Продала власть.
Теперь будете знать о пребывании в Экибастузе,Гулаге.раковом корпусе и школе №2-Гимназии г. Рязани. Щоковая терапия стоила России в 1000 тонн золота.Продала власть.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц,вы попались на незнании всех прибамбасов и приключений А.И.Солженицына.Вас просветил чуть.
Уй... дед... Экибастузь, да не переэкибастузь. Тоже мне, престарелый ловчий... светоч безграмотный, ё-моё тушите, а то перегорит!
ivanes писал(а):Стар, видать, этот пианист, как Николс Walker
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Это нужно вы ж участник дискуссии, или так... пальцы об клаву размять
ivanes писал(а):Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
А вы еще до сих пор гастролируете на варшавском русскоязычном форуме?
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