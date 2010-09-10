Сообщение ivanes » Вчера, 12:07

В августе направлен в лагерь в Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе (сейчас — площадь Гагарина).



В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине (на северной окраине Москвы). Там он работал по специальности — математиком.

Средняя продолжительность жизни для мужчин в 2008г 63 года в 2008г.теперь об аресте и о местах отбывания срока.Где лагеря? Загорск - оптико-механический завод.Вот здание на Циолковского строили зэки. Напротив здания РГРТУ и рядом с храмом.