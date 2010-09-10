Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем нет состава преступления. Теперь мужчина мог вернуться в Россию. Он начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций рассказов сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына поддерживал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение главы государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе попал под запрет.
Они заключили официальный брак весной 1940 года, но вместе пробыли недолго: сначала война, а затем и арест писателя не дали супругам возможности на счастье. В 1948 году после многократных убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. Однако когда его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и снова расписались.
Он очень тяжело болел – сказались последствия тюремных лагерей и отравления ядом при покушении. К тому же Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. В результате работоспособной у него осталась только одна рука.
Умер Александр Солженицын от острой сердечной недостаточности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.
https://24smi.org/celebrity/3579-aleksa ... itsyn.html
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем нет состава преступления. Теперь мужчина мог вернуться в Россию. Он начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций рассказов сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына поддерживал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение главы государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе попал под запрет.
Они заключили официальный брак весной 1940 года, но вместе пробыли недолго: сначала война, а затем и арест писателя не дали супругам возможности на счастье. В 1948 году после многократных убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. Однако когда его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и снова расписались.
Он очень тяжело болел – сказались последствия тюремных лагерей и отравления ядом при покушении. К тому же Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. В результате работоспособной у него осталась только одна рука.
Умер Александр Солженицын от острой сердечной недостаточности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.
https://24smi.org/celebrity/3579-aleksa ... itsyn.html
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак.
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.
Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/s/solzhen ... z4de8V5Q91
Точнее в среднюю школу №2.Преподавал астрономию.математиков в школе было два. Бельцов и Севастьянов,завуч.
Я эту школу окончил и кое-что знаю.
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.
Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/s/solzhen ... z4de8V5Q91
Точнее в среднюю школу №2.Преподавал астрономию.математиков в школе было два. Бельцов и Севастьянов,завуч.
Я эту школу окончил и кое-что знаю.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Средняя продолжительность жизни для мужчин в 2008г 63 года в 2008г.
теперь об аресте и о местах отбывания срока.
В августе направлен в лагерь в Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе (сейчас — площадь Гагарина).
В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине (на северной окраине Москвы). Там он работал по специальности — математиком.
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=827
Где лагеря? Загорск - оптико-механический завод.
Вот здание на Циолковского строили зэки. Напротив здания РГРТУ и рядом с храмом.
теперь об аресте и о местах отбывания срока.
В августе направлен в лагерь в Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе (сейчас — площадь Гагарина).
В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине (на северной окраине Москвы). Там он работал по специальности — математиком.
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=827
Где лагеря? Загорск - оптико-механический завод.
Вот здание на Циолковского строили зэки. Напротив здания РГРТУ и рядом с храмом.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Когда сам нарываешься,то на себя пинай за все не удачи.
Он ,Солженицын был в Караганде (Карлаг) и Акмолинске.Потом на Кавказе.Экибастузский бассейн разрабатывался сразу после ВОВ.
Да я не возражаю... пинайте себя изо всех сил... слова о пощаде не услышите
Такое впечатление, что вы вместе с ним сидели... или даже за него.
ivanes писал(а):Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
Экибастуз, дедушка, в головном мозге... об этом пишут в вашей любимой Википедии, в том самом источнике знаний, откуда вы так беззастенчиво тырите целые блоки и абзацы вместе со сносками... т.е. с особым цинизмом
19 мая 1950 года Солженицын из-за размолвки с начальством «шарашки» был этапирован в Бутырскую тюрьму, откуда в августе был направлен в Степлаг — в особый лагерь в Экибастузе. Почти треть своего срока заключения — с августа 1950 по февраль 1953 года — Александр Исаевич отбыл на севере Казахстана. В лагере был на общих работах,
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Кстати , навестил онкоцентр в Ташкенте писатель не напрасно - после этого его история болезни из регистратуры испарилась.. Теперь можно только гадать - что за опухоль была, и каковы назначения - дозы лучевого облучения, уколы химиотерапии. Увы! это уже не восстановить.."
В последних числaх янвaря Сaня лёг в больницу. Оперировaли его 12 феврaля, под местной aнестезией. Врaчи рaзъяснили ему, что "опухоль не имелa спaек с окружaющими ткaнями, сохрaнялa до сaмого моментa оперaции подвижность и кaпсуловидную зaмкнутость и поэтому не моглa дaть метaстaзов". Тaк писaл сaм Сaня. "Поэтому основaний для дaльнейших беспокойств, кaк уверяют врaчи, нет".
Это выдержка из книги воспоминаний первой жены Солженицына - Натальи Решетовской.
Журналист пишет : «Его злокачественная опухоль не была операбельна, и медики предложили пройти курс лучевой терапии в городе Ташкенте, где применялись новые методики лечения больных раком.»
http://politrussia.com/politkasha/edino ... itsyn-392/
В последних числaх янвaря Сaня лёг в больницу. Оперировaли его 12 феврaля, под местной aнестезией. Врaчи рaзъяснили ему, что "опухоль не имелa спaек с окружaющими ткaнями, сохрaнялa до сaмого моментa оперaции подвижность и кaпсуловидную зaмкнутость и поэтому не моглa дaть метaстaзов". Тaк писaл сaм Сaня. "Поэтому основaний для дaльнейших беспокойств, кaк уверяют врaчи, нет".
Это выдержка из книги воспоминаний первой жены Солженицына - Натальи Решетовской.
Журналист пишет : «Его злокачественная опухоль не была операбельна, и медики предложили пройти курс лучевой терапии в городе Ташкенте, где применялись новые методики лечения больных раком.»
http://politrussia.com/politkasha/edino ... itsyn-392/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дедушка, а что... Экибастуз таки не лечится?
Украина проходит красой нитью в произведениях Солженицына?
Украина проходит красой нитью в произведениях Солженицына?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Стар, видать, этот пианист, как Николс Walker
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц,вы попались на незнании всех прибамбасов и приключений А.И.Солженицына.Вас просветил чуть.
Теперь будете знать о пребывании в Экибастузе,Гулаге.раковом корпусе и школе №2-Гимназии г. Рязани. Щоковая терапия стоила России в 1000 тонн золота.Продала власть.
Теперь будете знать о пребывании в Экибастузе,Гулаге.раковом корпусе и школе №2-Гимназии г. Рязани. Щоковая терапия стоила России в 1000 тонн золота.Продала власть.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц,вы попались на незнании всех прибамбасов и приключений А.И.Солженицына.Вас просветил чуть.
Уй... дед... Экибастузь, да не переэкибастузь. Тоже мне, престарелый ловчий... светоч безграмотный, ё-моё тушите, а то перегорит!
ivanes писал(а):Стар, видать, этот пианист, как Николс Walker
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Это нужно вы ж участник дискуссии, или так... пальцы об клаву размять
ivanes писал(а):Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
А вы еще до сих пор гастролируете на варшавском русскоязычном форуме?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А как же. Что будет делать "Русский курьер Варшавы"? Вот в Польше обрушился дом и 6 чел пострадали. Откуда они узнают об этом.
Заказывал знакомым той барышне кружевные трусики.Она мечтала о них при вступлении Украины в ЕС. Майдан ради трусиков устроили. Не привезли.Были заняты покупкой дома в Италии. Не привез знакомый трусики из Франции и Испании.
Посчитал стыдно мужику трусики покупать. Фото прислал.Как - нибудь выставлю интересные.
Заказывал знакомым той барышне кружевные трусики.Она мечтала о них при вступлении Украины в ЕС. Майдан ради трусиков устроили. Не привезли.Были заняты покупкой дома в Италии. Не привез знакомый трусики из Франции и Испании.
Посчитал стыдно мужику трусики покупать. Фото прислал.Как - нибудь выставлю интересные.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):А как же. Что будет делать "Русский курьер Варшавы"? Вот в Польше обрушился дом и 6 чел пострадали. Откуда они узнают об этом.
Да ничего... "Курьер" переживет. Отряд не заметит потери бойца но вот сообщать им в будущем "пичальки", похоже, действительно будет уже некому ... если замену не подготовите.
ivanes писал(а):Заказывал знакомым той барышне кружевные трусики.Она мечтала о них при вступлении Украины в ЕС. Майдан ради трусиков устроили. Не привезли.Были заняты покупкой дома в Италии. Не привез знакомый трусики из Франции и Испании.
Посчитал стыдно мужику трусики покупать. Фото прислал.Как - нибудь выставлю интересные.
Дедушка... из вас рассказчик, как из однорукого папуаса гармонист
Кто заказывал, кто прислал, чей знакомый, кто устроил, сколько трусиков, кто посчитал ... хотя нет, стопэ, дед уж как вы научены считать, мы знаем!
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