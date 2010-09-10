Федеральная служба безопасности РФ занимается вербовкой украинцев, приезжающих на заработки.

Все, кто работает в России, за редким исключением, подписали соглашение о сотрудничестве с ФСБ. Это даже не обговаривается. Нет ни одного поехавшего на заработки в РФ украинца, которого бы там не завербовала ФСБ. Поэтому я думаю, нам нужно вводить закон о коллаборанстве. Каждый украинец, работающий на другое государство, как минимум должен быть под подозрением и давать объяснения. И только так мы сможем пресечь политическое использование этой огромной массы людей. Ведь враг может использовать их для подрыва ситуации внутри Украины...

Есть один важный фактор – большое количество наших граждан в России. Нужно понимать, ... многие украинцы, которые ездят в РФ на заработки, у себя в стране, как правило, страшные патриоты. Большинство – жители Западной Украины. Но когда появляется угроза, что они не смогут ездить работать в Россию, они готовы едва ли не революцию устроить... могут начать бунтовать.

Как бы там ни было, нужно понимать, что Россия – враг. Люди, въезжающие к нам из РФ, несут определенную угрозу. Поэтому нам нужно вводить дополнительные меры безопасности. Визовый режим поможет усилить контроль. Помимо этого, он приведет к снижению потока россиян в Украину. Грубо говоря, чтоб меньше тут шастали. Когда действует безвизовый режим, поток людей на порядок выше. А вот с визовыми обязательствами поток станет гораздо меньше. И мы в этом заинтересованы.

Тем россиянам, которые едут в Украину с благими намерениями, проведать родственников и тому подобное, мы должны гарантировать соответствующее визовое обеспечение. Они должны получать визы либо прямо на границе, либо в консульствах. И очевидно, что такие консульские пункты придется открывать в тех областях РФ, где их на сегодняшний день нет. Соответственно, придется увеличивать численность персонала в стране, с которой мы ведем войну. И получается, что мы вроде как заявляем о намерениях ограничить дипломатические отношения с Россией, а с другой стороны будем вынуждены увеличить консульское представительство на несколько сотен человек...