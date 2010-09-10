Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 08 апр 2017, 11:48

Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем нет состава преступления. Теперь мужчина мог вернуться в Россию. Он начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций рассказов сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына поддерживал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение главы государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе попал под запрет.
Они заключили официальный брак весной 1940 года, но вместе пробыли недолго: сначала война, а затем и арест писателя не дали супругам возможности на счастье. В 1948 году после многократных убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. Однако когда его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и снова расписались.
Он очень тяжело болел – сказались последствия тюремных лагерей и отравления ядом при покушении. К тому же Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. В результате работоспособной у него осталась только одна рука.
Умер Александр Солженицын от острой сердечной недостаточности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.
https://24smi.org/celebrity/3579-aleksa ... itsyn.html
Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 08 апр 2017, 11:56

Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак.
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.


Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/s/solzhen ... z4de8V5Q91
Точнее в среднюю школу №2.Преподавал астрономию.математиков в школе было два. Бельцов и Севастьянов,завуч.
Я эту школу окончил и кое-что знаю.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 08 апр 2017, 12:07

Средняя продолжительность жизни для мужчин в 2008г 63 года в 2008г.
теперь об аресте и о местах отбывания срока.

В августе направлен в лагерь в Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе (сейчас — площадь Гагарина).

В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине (на северной окраине Москвы). Там он работал по специальности — математиком.
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=827
Где лагеря? Загорск - оптико-механический завод.
Вот здание на Циолковского строили зэки. Напротив здания РГРТУ и рядом с храмом.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 08 апр 2017, 12:16

ivanes писал(а):Когда сам нарываешься,то на себя пинай за все не удачи.

Он ,Солженицын был в Караганде (Карлаг) и Акмолинске.Потом на Кавказе.Экибастузский бассейн разрабатывался сразу после ВОВ.


Да я не возражаю... пинайте себя изо всех сил... слова о пощаде не услышите :lol:
Такое впечатление, что вы вместе с ним сидели... или даже за него.

ivanes писал(а):Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. После освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.

Где шахты Караганды.где Карлаг,где Экибастуз?


Экибастуз, дедушка, в головном мозге... об этом пишут в вашей любимой Википедии, в том самом источнике знаний, откуда вы так беззастенчиво тырите целые блоки и абзацы вместе со сносками... т.е. с особым цинизмом :mrgreen:

19 мая 1950 года Солженицын из-за размолвки с начальством «шарашки» был этапирован в Бутырскую тюрьму, откуда в августе был направлен в Степлаг — в особый лагерь в Экибастузе. Почти треть своего срока заключения — с августа 1950 по февраль 1953 года — Александр Исаевич отбыл на севере Казахстана. В лагере был на общих работах,
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 08 апр 2017, 12:30

"Кстати , навестил онкоцентр в Ташкенте писатель не напрасно - после этого его история болезни из регистратуры испарилась.. Теперь можно только гадать - что за опухоль была, и каковы назначения - дозы лучевого облучения, уколы химиотерапии. Увы! это уже не восстановить.."

В последних числaх янвaря Сaня лёг в больницу. Оперировaли его 12 феврaля, под местной aнестезией. Врaчи рaзъяснили ему, что "опухоль не имелa спaек с окружaющими ткaнями, сохрaнялa до сaмого моментa оперaции подвижность и кaпсуловидную зaмкнутость и поэтому не моглa дaть метaстaзов". Тaк писaл сaм Сaня. "Поэтому основaний для дaльнейших беспокойств, кaк уверяют врaчи, нет".

Это выдержка из книги воспоминаний первой жены Солженицына - Натальи Решетовской.

Журналист пишет : «Его злокачественная опухоль не была операбельна, и медики предложили пройти курс лучевой терапии в городе Ташкенте, где применялись новые методики лечения больных раком.»
http://politrussia.com/politkasha/edino ... itsyn-392/
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 08 апр 2017, 12:44

Дедушка, а что... Экибастуз таки не лечится?
Украина проходит красой нитью в произведениях Солженицына?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 08 апр 2017, 12:55

Стар, видать, этот пианист, как Николс Walker
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?
Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 08 апр 2017, 13:01

Шварц,вы попались на незнании всех прибамбасов и приключений А.И.Солженицына.Вас просветил чуть.
Теперь будете знать о пребывании в Экибастузе,Гулаге.раковом корпусе и школе №2-Гимназии г. Рязани. Щоковая терапия стоила России в 1000 тонн золота.Продала власть.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 08 апр 2017, 13:14

ivanes писал(а):Шварц,вы попались на незнании всех прибамбасов и приключений А.И.Солженицына.Вас просветил чуть.


Уй... :lol: дед... Экибастузь, да не переэкибастузь. Тоже мне, престарелый ловчий... светоч безграмотный, ё-моё :idea: тушите, а то перегорит!

ivanes писал(а):Стар, видать, этот пианист, как Николс Walker
Это можно размещать на ветке "Re: Вместе разбираем враньё об Украине ?


Это нужно :twisted: вы ж участник дискуссии, или так... пальцы об клаву размять :lol:

ivanes писал(а):Украине до фени Рязанский форум. им нужен безвизовый режим в Европу.как Дуньке. Она хочет в Европу.


А вы еще до сих пор гастролируете на варшавском русскоязычном форуме?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 09 апр 2017, 19:14

А как же. Что будет делать "Русский курьер Варшавы"? Вот в Польше обрушился дом и 6 чел пострадали. Откуда они узнают об этом.
Заказывал знакомым той барышне кружевные трусики.Она мечтала о них при вступлении Украины в ЕС. Майдан ради трусиков устроили. Не привезли.Были заняты покупкой дома в Италии. Не привез знакомый трусики из Франции и Испании.
Посчитал стыдно мужику трусики покупать. Фото прислал.Как - нибудь выставлю интересные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 09 апр 2017, 21:25

ivanes писал(а):А как же. Что будет делать "Русский курьер Варшавы"? Вот в Польше обрушился дом и 6 чел пострадали. Откуда они узнают об этом.


Да ничего... "Курьер" переживет. Отряд не заметит потери бойца :lol: но вот сообщать им в будущем "пичальки", похоже, действительно будет уже некому :cry: ... если замену не подготовите.

ivanes писал(а):Заказывал знакомым той барышне кружевные трусики.Она мечтала о них при вступлении Украины в ЕС. Майдан ради трусиков устроили. Не привезли.Были заняты покупкой дома в Италии. Не привез знакомый трусики из Франции и Испании.
Посчитал стыдно мужику трусики покупать. Фото прислал.Как - нибудь выставлю интересные.


Дедушка... из вас рассказчик, как из однорукого папуаса гармонист :mrgreen:
Кто заказывал, кто прислал, чей знакомый, кто устроил, сколько трусиков, кто посчитал :shock: ... хотя нет, стопэ, дед :lol: уж как вы научены считать, мы знаем!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 10 апр 2017, 10:27

Шварц
Занимайтесь любимым делом.
Наиболее активен в теме:
Где купить наручные часы?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 10 апр 2017, 10:54

ivanes писал(а):Шварц
Занимайтесь любимым делом.


Дедушка, ну опять вы советуете... вроде бы простые и доходчивые слова вам уже были адресованы, причем совсем недавно...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 10 апр 2017, 11:07

В РФ самые нищие регионы - это русские регионы - Ивановская, Рязанская, Владимирская, Вологодская, Псковская области. Денис Вороненков. НГ
http://www.novgaz-rzn.ru/novosti/6016.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 10 апр 2017, 11:21

irvin писал(а):Господа, постарайтесь понять - любое общество поддаваться пропаганде, если его так утюжить.
Я то я сам родом из Украины и знаю о чем говорю.
Все газеты, журналы, новости, познавательные и детские передачи, радио и интернет издание, вообщем всё направлено на то что бы потихоньку, вкрадчиво, как бы несознательно, разжигать ненависть.
Каждому украинцу, вся информационная среда, как бы постоянно шепчет на ухо - "надо ненавидеть русских... надо ненавидеть русских...."
Вот люди и меняются...

Эти шептания начались давно. украина доила бюджет СССР здорово. 5 АЭС построили,к 1950г восстановили все разрушенные города. В 1972г Донецк был признан лучшим шахтерским городом в мире.
Откуда такие деньги? Я помню случай,когда из бюджета СССР выделялись деньги для строительства "чистого цеха".Вместо этого построили "чистую комнату". городскую прачечную и гаражный бокс на 16 машин. У предприятия было 4 машины. Заполнили машинами Горкома и обкома КПУ-КПСС.
Украинизация шла давно. Выпускники РРТИ меняли русские фамилии на украинские - фамилию жены.детей переводили из школы в шкiл, из детского сада в детячiй майданчик. Хрущев ,Брежнев и др. из Украины.
Когда финансирование закончилось,тогда Украина не России по Л,Кучме,красном директоре Южмаша.
Ныне российский газ реверсный дороже чисто российского на 40-50$ за каждую тысячу кубов.
Надо же искать и в этом врага.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 11:23

Вот соседям-то проблем привалило... пора УКРСМЕРШ организовывать :mrgreen:
Все работающие в России украинцы завербованы ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ занимается вербовкой украинцев, приезжающих на заработки.
Все, кто работает в России, за редким исключением, подписали соглашение о сотрудничестве с ФСБ. Это даже не обговаривается. Нет ни одного поехавшего на заработки в РФ украинца, которого бы там не завербовала ФСБ. Поэтому я думаю, нам нужно вводить закон о коллаборанстве. Каждый украинец, работающий на другое государство, как минимум должен быть под подозрением и давать объяснения. И только так мы сможем пресечь политическое использование этой огромной массы людей. Ведь враг может использовать их для подрыва ситуации внутри Украины...
Есть один важный фактор – большое количество наших граждан в России. Нужно понимать, ... многие украинцы, которые ездят в РФ на заработки, у себя в стране, как правило, страшные патриоты. Большинство – жители Западной Украины. Но когда появляется угроза, что они не смогут ездить работать в Россию, они готовы едва ли не революцию устроить... могут начать бунтовать.
Как бы там ни было, нужно понимать, что Россия – враг. Люди, въезжающие к нам из РФ, несут определенную угрозу. Поэтому нам нужно вводить дополнительные меры безопасности. Визовый режим поможет усилить контроль. Помимо этого, он приведет к снижению потока россиян в Украину. Грубо говоря, чтоб меньше тут шастали. Когда действует безвизовый режим, поток людей на порядок выше. А вот с визовыми обязательствами поток станет гораздо меньше. И мы в этом заинтересованы.
Тем россиянам, которые едут в Украину с благими намерениями, проведать родственников и тому подобное, мы должны гарантировать соответствующее визовое обеспечение. Они должны получать визы либо прямо на границе, либо в консульствах. И очевидно, что такие консульские пункты придется открывать в тех областях РФ, где их на сегодняшний день нет. Соответственно, придется увеличивать численность персонала в стране, с которой мы ведем войну. И получается, что мы вроде как заявляем о намерениях ограничить дипломатические отношения с Россией, а с другой стороны будем вынуждены увеличить консульское представительство на несколько сотен человек...


н-да... скакать було проще :D а обучить своих представителей и послать в страну, являющуюся агрессором... это выглядит, как зрада :cry:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:49

Главным доказательством химатаки армией Сирии,которая указана в проекте резолюции ООН (её заблокировала Россия снимки в Твиттере.
Теперь нашли новое доказательство. Перехват телефонного разговора военных армии Асада.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:01

Полиция безопасности Эстонии задержала трех «российских шпионов».
Служба безопасности Украины сообщила о задержании «девяти агентов российских спецслужб»
В Шяуляе осуждены за шпионаж экс-офицер ВС Литвы и гражданин России.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 56 минут назад

ivanes писал(а):Полиция безопасности Эстонии задержала трех «российских шпионов».


Шпионку, дедушка... агентку влияния :lol: "старой школы"

Эстонская пенсионерка по прозвищу "Субарик"...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5690
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 53 минуты назад

Шварц
вы не заметили,на форуме я с Вами. Остальные в ветке про застройщиков.
Альфа-Рязань, что за фирма
ЖК "Фестиваль" на Чапаева и т.д.
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