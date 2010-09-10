Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сообщается, что ФСБ РФ завербовала Артема Малышева (1993 г. р.) еще в 2011 году,
также утверждается, что второго «шпиона», Алика Хучбарова завербовали в ФСБ в 2012 году.
В КаПо отметили, что это первое успешное задержание агента российского ГРУ. На данный момент проходит досудебное расследование дела.
66-летний гражданин России Сергей Моисеенко приговорен к 10,5 годам лишения свободы за незаконное хранение большого количества боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат. Бывший офицер авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы, сообщил пресс-атташе суда Витаутас Йончас.
Суд объявил, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы.
Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном распоряжении взрывчаткой, ручной гранатой и боеприпасами, осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Обвинения в шпионаже Казлаускасу предъявлены не были.
также утверждается, что второго «шпиона», Алика Хучбарова завербовали в ФСБ в 2012 году.
В КаПо отметили, что это первое успешное задержание агента российского ГРУ. На данный момент проходит досудебное расследование дела.
66-летний гражданин России Сергей Моисеенко приговорен к 10,5 годам лишения свободы за незаконное хранение большого количества боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат. Бывший офицер авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы, сообщил пресс-атташе суда Витаутас Йончас.
Суд объявил, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы.
Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном распоряжении взрывчаткой, ручной гранатой и боеприпасами, осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Обвинения в шпионаже Казлаускасу предъявлены не были.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
вы не заметили,на форуме я с Вами. Остальные в ветке про застройщиков.
Нет. Я сам по себе... на всякий случай
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все остальные озабочены своими деньгами.вложенными в долевое строительство. Вы не сам по себе тролите.
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