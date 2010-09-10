Сообщение ivanes » Сегодня, 12:28

Сообщается, что ФСБ РФ завербовала Артема Малышева (1993 г. р.) еще в 2011 году,

также утверждается, что второго «шпиона», Алика Хучбарова завербовали в ФСБ в 2012 году.

В КаПо отметили, что это первое успешное задержание агента российского ГРУ. На данный момент проходит досудебное расследование дела.

66-летний гражданин России Сергей Моисеенко приговорен к 10,5 годам лишения свободы за незаконное хранение большого количества боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат. Бывший офицер авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы, сообщил пресс-атташе суда Витаутас Йончас.

Суд объявил, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы.

Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном распоряжении взрывчаткой, ручной гранатой и боеприпасами, осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Обвинения в шпионаже Казлаускасу предъявлены не были.